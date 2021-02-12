Немецкие власти могут сфабриковать дело и отнять российских детей, прикрываясь опекой

Берлин, 12 февраля. Немецкие соцработники потребовали у Юлии и Евгения Зайберт, у которых 8 февраля отобрали троих детей, выдать все документы на них, в частности страховые медицинские карточки.

«Имея страховые карточки детей на руках, они могут сфабриковать какое угодно дело о том, что мои дети больны и нуждаются в их опеке», — рассказала корреспонденту ФАН Юлия Зайберт.

Напомним, к русским немцам 8 февраля в дом постучались полицейские и представители ювенальной юстиции. Супружескую пару растащили по комнатам, а их троих детей забрали. Родители уверены, что виной всему ложный донос соседей: якобы дети растут в ужасных условиях.