Экономист Колташов оценил риски внедрения цифрового рубля для банков

Внедрение цифрового рубля повысит конкурентоспособность российской валюты в международных расчетах, однако его ускоренное введение несет риски для банков, предупредили в Минфине РФ. Экономист Василий Колташов считает, что российские банки смогут быстро адаптироваться к новой форме рубля. Об этом он заявил в комментарии ФАН.

Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков объяснил, что использование цифрового рубля в международных расчетах укрепит валюту и повысит ее конкурентоспособность.

«Если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим, нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем таким образом повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом», — отметили в Минфине.

Чебесков также обратил внимания, что при ускоренном переходе на цифровой рубль банки могут потерять часть транзакционных пассивов и комиссионных доходов и столкнуться с ростом стоимости пассивов.

Экономист Василий Колташов обратил внимание, что за последние десять лет в России стало меньше банков, но они стали крупнее. Эксперт считает, что финансовые организации способны справиться с рисками, вызванными внедрением цифрового рубля.

«Банки, если не готовы, то быстро приготовятся. Всюду, где появляются новые возможности, они проявляют высокую активность. К тому же банков в России стало значительно меньше, чем десять лет назад. Они стали крупнее, и такого рода задачи могут решать», — заявил специалист.

По словам Колташова, использование рубля в международных расчетах может положительно повлиять на российскую валюту.

«Что касается цифрового рубля, то я не вижу здесь большой проблемы в использовании, потому что, очевидно, это будет перенесение рубля в новую область — использование в международных расчетах. Это может положительно повлиять на рубль, потому что, если российская валюта будет использоваться в международной торговле, то ее обеспечением будут выступать товары, приобретаемые за нее», — объяснил собеседник ФАН.

Однако экономист обратил внимание, что в 2020 году рубль пережил две девальвации. Неустойчивость российской валюты может стать проблемой для ее использования в международных расчетах.

«Неустойчивость рубля является проблемой. Если удастся обеспечить стабильный рубль, то, конечно, можно будет активнее использовать его и в международных расчетах», — заключил Колташов.

Ранее Центробанк РФ оценил отношение российских банков к цифровому рублю.