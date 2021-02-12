Тимати купил самое дорогое кольцо в истории шоу «Холостяк»

Москва, 12 февраля. Весной 2021 года назначена дата выхода восьмого сезона телешоу «Холостяк». Ажиотаж вокруг проекта немалый, ведь на этот раз в качестве завидного жениха выступит самый популярный российский рэпер — Тимати, — пишет Teleprogramma.pro.

Имя Тимура Юнусова вот уже много лет одно их первых в списке Forbes. Музыкант, продюсер, бизнесмен, отец. С недавних пор в разводе и многие девушки просто спят и видят такого принца рядом.

Восьмого «Холостяка» будут снимать в Дубае. Тимати предстанет перед зрителями таким, каким его не привыкли видеть камеры. Тимур — нежный романтик и настоящий мужчина, готовый на красивые поступки для своих избранниц.

«Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта!» — раскрыли секрет организаторы.

Кастинг в новом сезоне также превзошел все ожидания. Заявки на участие подали более 40тысяч девушек с разных уголков планеты. Некоторым участницам, рэпер, впервые за всю историю телепроекта, разослал личные приглашения на съемки.

Но не все так ждут нового «Холостяка».

«Даже смотреть неинтересно, когда понимаешь, что все это ради хайпа. Неужели в стране нет реальных холостяков, которые идут на телевидение, чтобы по настоящему найти любовь. Еще один жених, который пришел за пиаром», — возмущенно восклицали пользователи, комментируя официальный аккаунт шоу.

Не обошла критика и самого «виновника торжества». Хейтеры отмечают, что хип-хоп исполнитель согласился на съемки в проекте сразу же после расставания со своей девушкой Анастасией Решетовой, подарившей ему наследника Ратмира, — писал ранее ФАН.