Призы за победу в конкурсе журналистов отправляются во Владивосток, Красноярск и Елец



ФАН поздравляет победителей конкурса «Хорошие новости России». На этот раз призы отправляются во Владивосток, Красноярск и Елец. В течение недельного голосования читатели могли ознакомиться с работами 10 авторов, которые прислали заявки на участие в отборе, и выбрать наиболее понравившуюся.

По итогам первое место и денежный приз в размере 30 тыс. рублей получает корреспондент «Общественного телевидения Приморья» Александр Рязанов. За его репортаж «Тема недели. Как охотинспекторы помогают животным в холод и пожары», который рассказывает, как инспекторы поддерживают численность диких животных в природном парке «Хасанский», проголосовали 46% читателей.

К слову, «Хасанский» является одним из крупнейших заповедников в России. Он расположен на самом юге Приморского края, вблизи двух границ — с Китаем и Северной Кореей, и занимает почти 10 тысяч гектаров особо охраняемой территории.

Второе место и вознаграждение в 20 тыс. рублей достается журналисту Агентства социальной информации Наталье Сойновой. Ее статья «Бразильская методика: в Красноярске воспитанникам детских домов помогут с помощью форум-театра» стала второй по количеству голосов, собрав 35%. Публикация посвящена новому методу работы с воспитанниками детских домов. Детей и подростков теперь вовлекают в творческие практики современного театра, учат их находить выходы из сложных ситуаций и дают навыки социализации.

Третьим призером стал сотрудник газеты «В краю родном» Маргарита Болотова. За ее детективную историю о поисках потерянной собаки «Когда у страха глаза велики» проголосовали 10% читателей. Автор публикации получает 10 тыс. рублей.

Напомним, что конкурс «Хорошие новости России» был учрежден ФАН, чтобы поддержать региональных журналистов, освещающих позитивную повестку дня. А также дать возможность читателям выбраться из бесконечных лент, заполненных ЧП, ДТП, происшествиями, и познакомиться с простыми героями современности, достижениями российских специалистов, интересными событиями в нашей стране.

Редакция ФАН благодарит всех авторов, принявших участие в состязании и желает им дальнейших побед, ведь конкурс проводится на постоянной основе дважды в месяц и у каждого журналиста есть шанс стать его призером.

Следующее состязание стартует 19 февраля. Заявки на участие принимаются до 18 февраля на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «Конкурс». С с положением ознакомиться можно здесь.