Власти Судана ввели чрезвычайное положение в провинции Восточный Дарфур

Хартум, 12 февраля. Переходный Суверенный совет Судана объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа в провинции Восточный Дарфур на двое суток, сообщает информационное агентство Ahram.

На несколько дней также закроются все местные школы. По данным журналистов, подобные меры связаны с серией беспорядков в нескольких населенных пунктах региона. Отмечается, что аналогичное решение было принято несколькими днями ранее властями города Ньяла, который является административным центром вилаята Южный Дарфур. Таким образом временное правительство пытается пресечь акты вандализма и прочие нарушения правопорядка, а также обеспечить безопасность населения.

В среду, 11 февраля, члены переходного Совета министров Судана принесли конституционную присягу. Мероприятие проходило в здании Республиканского дворца в столице. В этот же день состоялось первое заседание данного органа власти, сформированного в соответствии с договоренностями военных, сместивших экс-президента страны Омара аль-Башира, и оппозиционных сил «За свободу и перемены».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что председатель переходного правительства Судана Абдалла Хамдок назвал имена новых руководителей ведомств.