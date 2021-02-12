Бывший мэр Киева предложил Украине помириться с Россией

Киев, 12 февраля. РФ не является врагом для Незалежной, уверен экс-градоначальник Киева, бизнесмен Леонид Черновецкий.

В России в течение нескольких столетий проходил процесс становления почитаемых на Украине литераторов. Поэтому государствам необходимо договариваться, пояснил бывший мэр. Он сделал заявление в своем видеоблоге.

«Столетиями, сначала в Петербург, а потом в Москву переезжали самые-самые талантливые люди со всех концов бывшего СССР, громадной страны, которой уже никогда не будет», — отметил Черновецкий.

Он также рассказал об отношении современной Москвы к украинцам. Абсолютное большинство расположено к жителям соседнего государства, сообщил бывший мэр.

Ранее Черновецкий подал иск против украинского кабмина. Бизнесмен просит суд обязать орган рассмотреть законопроект о присвоении русскому языку государственного статуса.