Глава Дагестана назвал главные проблемы, тормозящие развитие республики

Махачкала, 12 февраля. Социально-экономическое развитие Дагестана затормаживается земельными проблемами и отсутствием инженерной инфраструктуры, считает врио главы республики Сергей Меликов. Не разрешив эти два вопроса, не стоить думать о прогрессе в регионе, уверен он.

По словам Меликова, строительство социальных объектов и жилых домов в Дагестане сталкивается с неразберихой в земельном вопросе. Определенные участки оказываются в собственности у отдельных граждан, которые они получили в свое время на незаконных основаниях.

«Мы не можем ничего построить или отремонтировать. Скажем, решили построить школу, выясняется, что ее угол оказывается на каком-то участке, хотим построить больницу, тут же ее блок оказывается на чьей-то территории. Поэтому, пока мы с землей не разберемся, у нас никакого развития не будет», – сказал руководитель республики, выступая на коллегии региональной прокуратуры.

Меликов подчеркнул, что эту и другие проблемы необходимо решать самим властям Дагестана в тесном взаимодействии с правоохранительными структурами и надзорными органами. Бессистемная застройка прошлых лет привела к тому, что многие жилые дома в республике уже невозможно подключить к элементарным системам жизнеобеспечения, сообщил он.

«Даже уже построенные дома у нас не могут быть подключены к системам канализации и водоотведения по той причине, что этих систем нет. Сколько бы мы домов не построили, все они будут пополнять сточные воды, текущие в Каспийское море», – сказал Меликов.

По его словам, эти проблемы тормозят развитие республики. Для их решения властями принимаются меры, заверил глава региона.

Ранее ФАН сообщал, что многие новостройки в Дагестане построены с нарушениями градостроительных и технологических норм. При этом стоимость квартир за два года выросла на 30%.