Эксперты: К 2025 году будут готовы все отечественные комплектующие для МС-21

Москва, 12 февраля. Новый самолет МС-21 еще на первом этапе создания вызывал много вопросов у специалистов, так как большая часть комплектующих была иностранного производства. По мнению большинства экспертов, стоимость машины сильно зависела от доллара и политической обстановки, рискуя попасть под санкции. ФАН узнал, какие меры защиты предприняли создатель самолета и государство, а также почему производитель не торопится с выпуском и наращиванием оборотов по созданию машины.

ФАН ранее писал, что Ростеху уже удалось создать аналог американских двигателей Pratt&Whitney — ПД-14 — и даже получить разрешение на серийный выпуск. Правда, и американские производители не спешат накладывать санкции и готовы продавать двигатели перспективной машине, которая скоро захватит половину континента. Даже несмотря на заявления правительства США, интересы бизнеса сильнее.

По композиционному крылу «Иркут» совместно с Росатомом тоже скоро снимет все вопросы. Осталась только авионика — она пока полностью импортная.

«По радиоэлектронному оборудованию масштабная программа была запущена позже, чем по созданию двигателей ПД-14, — объясняет авиаэксперт Олег Пантелеев. — Поэтому по некоторым позициям создать аналоги некоторых комплектующих уже удалось, а по некоторым еще предстоит работа, я думаю, к середине нынешнего десятилетия».

По мнению Пантелеева, главная задача при начале эксплуатации — оперативно устранить все «детские болезни», которые неизбежно бывают у всех новых самолетов. Так что какое-то время самолет будет «притираться» уже в условиях эксплуатации.

«Портфель заказов на самолет МС-21 сформирован в объеме 175 единиц, — продолжает собеседник ФАН. — Понятно, что львиную долю получателей составят российские авиакомпании. Крупнейший получатель на сегодня, естественно, группа компаний «Аэрофлот». В частности, эксплуатировать будет авиакомпания «Россия». Другой получатель — авиакомпания Red Wings. Большую часть этого портфеля сформировали лизинговые компании. Но значительную часть того, что законтрактовали лизинговые компании, в свою очередь, законтрактовали авиакомпании. Так что сейчас стоит вопрос о насыщении этого рынка самолетами, а если машина себя покажет при эксплуатации на домашнем рынке, можно будет задумываться и о международном продвижении».

Объем работ планируется наращивать постепенно, поэтапно. Вначале это единичные экземпляры, потом 36 машин в год, затем 72. Были даже заявления, что в планах повысить выпуск до 80 самолетов в год.

«Но реалистично оценивая ситуацию, вот прямо сейчас производится по 35 машин, и далее, когда портфель заказов будет сформирован, будет приниматься решение, целесообразно ли вводить дополнительные производственные силы, — говорит Пантелеев. — На нынешнем этапе ближайшая цель все-таки 35. Мы же не знаем, какое будет в результате влияние кризиса, связанного с коронавирусом, на мировую гражданскую авиацию, сколь долго это влияние продлится».

То есть с началом массового производства МС-21 производители не торопятся по объективным причинам. Сейчас авиационный рынок в мире рухнул — авиакомпании неохотно приобретают самолеты, так как количество полетов резко сократилось, и когда оно хотя бы выйдет на уровень 2019 года — сказать невозможно.

Напомним, ранее ФАН писал, что акционеры авиакомпании Boeing обвинили совет директоров в преднамеренном сокрытии проблем Boeing 737 MAX после первой авиакатастрофы, чтобы не снимать машину с рынка. По мнению акционеров, именно по их вине произошло второе крушение данного типа самолета.