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Президент Сальвадора обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент Сальвадора обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Эль-Сальвадор, 12 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле назвал запрос на его импичмент попыткой государственного переворота. Об этом он заявил в ходе встречи с иностранными дипломатами, сообщает El Comercio.

«Во вторник законодательное собрание попыталось совершить государственный переворот.  В других странах это называют всего лишь импичментом президента, а я называю это государственным переворотом, поскольку они пытаются использовать статьи конституции в политических целях, — объявил глава государства. —  Эта попытка государственного переворота запланирована давно, предвыборное отчаяние привело их к этому».  

Поводом для этих заявлений стала деятельность оппозиции.

9 февраля депутат от правой оппозиционной партии ARENA Рикардо Веласкес призвал запустить процедуру импичмента Букеле. Он утверждает, что президент «психически не способен» управлять государством — недееспособность Букеле выражается в его агрессивном поведении, провоцировании насилия и преследовании политических оппонентов.

Президент Сальвадора известен жестким стилем правления. В феврале 2020 года по приказу Букеле армейские подразделения заняли здание парламента, чтобы заставить депутатов одобрить займ у Межамериканского банка развития. Букеле неоднократно вступал в эмоциональные споры с законодателями, обвиняя их в коррупции, лжи и сотрудничестве с преступными группировками.

Однако оппозиционерам вряд ли удастся отстранить президента от власти из-за его психического здоровья. 131-я статья конституции предусматривает импичмент главы государства только в случае, если психическое расстройство будет подтверждено официально.

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Отношения между президентом и парламентом обострились из-за приближающихся парламентских и законодательных выборов, которые состоятся 28 февраля. Несколько дней назад неизвестные расстреляли нескольких членов социалистической партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) в Эль-Сальвадоре. Найиб Букеле обвинил оппозиционеров в попытке пиара на убийстве. Представители FMLN считают, что преступление было организовано при поддержке президента.

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