Президент Сальвадора обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Эль-Сальвадор, 12 февраля. Президент Сальвадора Найиб Букеле назвал запрос на его импичмент попыткой государственного переворота. Об этом он заявил в ходе встречи с иностранными дипломатами, сообщает El Comercio.

Bukele cita a diplomáticos para hablar sobre supuesto 'golpe parlamentario' https://t.co/gDJCkcMoXd — El Comercio (@elcomerciocom) February 12, 2021

«Во вторник законодательное собрание попыталось совершить государственный переворот. В других странах это называют всего лишь импичментом президента, а я называю это государственным переворотом, поскольку они пытаются использовать статьи конституции в политических целях, — объявил глава государства. — Эта попытка государственного переворота запланирована давно, предвыборное отчаяние привело их к этому».

Поводом для этих заявлений стала деятельность оппозиции.

9 февраля депутат от правой оппозиционной партии ARENA Рикардо Веласкес призвал запустить процедуру импичмента Букеле. Он утверждает, что президент «психически не способен» управлять государством — недееспособность Букеле выражается в его агрессивном поведении, провоцировании насилия и преследовании политических оппонентов.

El diputado de @ARENAfraccion, @ravelpak, aclaró que la iniciativa de remover al presidente @nayibbukele por "incapacidad mental", fue una iniciativa personal y que no ha consultado a ningún Grupo Parlamentario.#ITVX pic.twitter.com/gMM3sM0EZA — InformaTVX (@InformaTVX) February 10, 2021

Президент Сальвадора известен жестким стилем правления. В феврале 2020 года по приказу Букеле армейские подразделения заняли здание парламента, чтобы заставить депутатов одобрить займ у Межамериканского банка развития. Букеле неоднократно вступал в эмоциональные споры с законодателями, обвиняя их в коррупции, лжи и сотрудничестве с преступными группировками.

Однако оппозиционерам вряд ли удастся отстранить президента от власти из-за его психического здоровья. 131-я статья конституции предусматривает импичмент главы государства только в случае, если психическое расстройство будет подтверждено официально.

Отношения между президентом и парламентом обострились из-за приближающихся парламентских и законодательных выборов, которые состоятся 28 февраля. Несколько дней назад неизвестные расстреляли нескольких членов социалистической партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN) в Эль-Сальвадоре. Найиб Букеле обвинил оппозиционеров в попытке пиара на убийстве. Представители FMLN считают, что преступление было организовано при поддержке президента.