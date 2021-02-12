Аскольд Запашный рассказал о запрете цирка с животными и гастролях во время пандемии



В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный объяснил, почему нельзя допустить запрета цирка с животными, а также рассказал, как Большой московский цирк пережил пандемию и что необходимо сделать, чтобы российский цирк стал лучшим в мире.

Запрет цирка с животными

— На Западе начали запрещать цирк с животными. Есть ли в России перспектива развития такой ситуации?

— Все дело в том, что запрет цирка с животными — это борьба за умы людей в первую очередь. Как только начнем сдавать позиции — можем попасть в ситуацию, в которой были наши люди, когда началась Великая Отечественная война. То есть сил было больше у людей, которые наступали, нежели у страны, на которую они шли. Конечно, были горячие головы, которые говорили, что все не так уже и плохо. Но мне кажется, что стыдно так рассуждать. Стыдно просто поддаваться провокациям, которые превращают великое искусство в нарицательное. Люди, занимаясь популизмом чистой воды, начинают активно бороться против циркового искусства.

— Не боитесь ли попасть под огонь критики и санкции?

— За рубежом ситуация цирка с животными более неоднозначна, чем ее представляют нам либералы. Они же рассказывают нам, что во всей Европе и других странах, кроме России, есть счастье и толерантность. Это же на самом деле не так. В любой стране существует огромное количество проблем. Так, в странах, где цирк с животными уничтожили, цирк умер, в принципе. Когда приводят пример Cirque du Soleil, то встает простой вопрос — можно ли назвать еще хотя бы два успешных цирка без животных, которые существуют в странах, где цветет эта идеология? Конечно, нельзя.

Цирки с животными прикрыли в восьми странах, если я не ошибаюсь. Но в этих странах цирковая культура отсутствует, в принципе. А в других странах пытаются создавать ограничения. Вся цель данной политики в том, чтобы создать для цирка неприемлемые условия существования. Но цирк в данном случае — это всего лишь политическое пугало, на которое травят народ, чтобы создать проблему в обществе и объявить свою значимость. То есть определенные партии и движения хотят так о себе заявить. Цирк с животными — это кроха, по сравнению с проблемами животных во всем мире.

Подчеркну: люди не понимают того, что цирк без животных — это не замена старому цирку, а всего лишь цирк для определенной аудитории. Когда речь заходит об этом вопросе, я постоянно привожу пример — что будет, если люди станут есть десерты вместо нормальной еды? Несмотря на то, что десерт вкусный и красивый, он не сможет заменить мясо и другие продукты питания. По факту десерт не является заменой — это всего лишь подмена понятий.

Что ответить зоозащитникам-радикалам?

— Какой аргумент вы приведете в поддержку цирка с животными?

— Во-первых, для того, чтобы утверждать, что животные страдают в цирке, нужно иметь определенную статистику, а не опираться на резонансные ролики, которые выкладывают политиканы. Если провести статистику, то можно понять — картина совершенно другая.

Во-вторых, конечно, везде есть исключения из правил. Например, я встречал товарищей, которые бегают сейчас по кабинетам разных учреждений и заявляют во всеуслышание, что лошадь не предназначена для верховой езды. Я думаю, что, если вы каким-то образом касаетесь сферы конного спорта, то будете агрессивно выступать против этого утверждения.

Но если же людям все равно, то они могут голосовать за запреты самолетов, космической отрасли и вообще любого общения с животными. Это тупизм чистой воды.

Отмечу: запреты ни к чему хорошему не приводят, кроме создания теневого рынка. И страдания самих животных зависят от человека непосредственно. Конечно, среди дрессировщиков есть разные люди, в том числе и моральные уроды. Но где их нет? Тоже самое можно сказать и о системе полиции. Некоторые сейчас говорят, что полицейские — это люди, которые просто не могли найти работу, поэтому пошли бить людей дубинками. Но среди полицейских много порядочных людей, которые пошли на эту работу из идеологических соображений, чтобы наводить порядок в своей стране. Нужно понимать, что все обобщения — это язык радикалов. К сожалению, цирк как индустрию мало кто стремиться защищать.

— Какой вы видите эту защиту и от кого она должна исходить?

— Подчеркну: если бы на государственном уровне была поставлена обязательная задача — идеологически продвигать цирк как серьезное искусство, которое воспитывает детей, их гуманное отношение ко всему, тогда бы отношение к этой ситуации сильно поменялось, потому что провокации не были бы допущены. Однако, чтобы опровергнуть высказывания о цирке с животными, нужно всего лишь включить мозг и не поддаваться на то, что кажется временами комфортным. Потому что многие люди поддерживают эту идеологию просто потому, что удобно выглядеть красавчиком, который якобы борется за все хорошее и выступает против всего плохого, щелкая лайки в соцсетях и поддерживая очевидные резонансные вещи.

Многие говорят, что в дикой природе животным хорошо. Однако, если взять банальную статистику негативных случаев в цирке и сравнить со статистикой смертности животных во время лесных пожаров в Австралии (1,5 миллиарда животных в прошлом году погибло от этих пожаров), то возникает вопрос — где же лучше животным живется? Думаю, что в цирке, где они находятся под постоянным ветеринарным уходом, а не в диких условиях.

Подмена понятий происходит еще потому, что либералы, которые продвигают данную идеологию и стремятся к власти, фактически являются анархистами. При этом они своими же методами показывают обратное — они говорят, что нужно ко всем везде относиться гуманно, но при этом в соцсетях пишут, что всех нужно расстрелять, казнить и убить. С этим вот надо разбираться на самом деле.

Чем живет российский цирк в пандемию?

— Вы планируете гастроли, несмотря на движение против цирка с животными и пандемию?

— До пандемии мы работали и на Западе. Наши артисты там систематически выступают. Иногда это бывает нецелесообразно — из-за того, что нам пытаются вставить палки в колеса. Однако в период пандемии рано говорить о гастролях, потому что нужно для начала навести порядок дома.

— Есть ли опасность для животных и артистов в цирке в период пандемии?

— Конечно, есть угроза. Дело в том, что с проблемами нужно разбираться очень комплексно. В Большом московском цирке проблемы есть. У нас был определенный финансовый запас для того, чтобы ремонтировать цирк, потому что он достался нам в плохом состоянии. Были также другие планы, но в связи с пандемией их пришлось отложить.

Тем не менее министры культуры делают много для страны. Но мне кажется, что цирк заслуживает большего внимания, нежели сейчас. Поскольку Большой московский цирк не имеет никакой дотации, которая помогала бы ему не только выживать, но и развиваться и становиться лучшим в мире — к этому мы стремимся.

У нас в стране есть устойчивое мнение о каком-то постоянном выживании, которое оправдывает многие вещи. Сколько я помню, мы всегда пытаемся выживать. Я имею в виду цирковую индустрию. Мне кажется, что этот подход нужно менять, тогда все расцветет. Потому что цирк может приносить большие деньги.

Отмечу: эта индустрия очень ярко проявляла себя во времена СССР, будучи экспортным искусством. Цирк выезжал за рубеж и приносил большую статью доходов. Это можно сделать и сейчас, но для этого нужно любить цирк. Чтобы понять, пробить определенные барьеры за рубежом, нужно прислушаться и понять, что такое современный российский цирк.