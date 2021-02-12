Экс-клавишник «Машины времени» заболел перед самым днем рождения

Москва, 12 февраля. Экс-клавишник группы «Машина времени» Петр Подгородецкий не планирует отмечать свой 64-й день рождения в пятницу. Как рассказала ФАН его супруга Ирина, Подгородецкий некстати приболел.

«Он никак не планирует отмечать, он немножко приболел у нас, поэтому все планы пошли под откос, — посетовала Ирина Подгородецкая. — Мы хотели собрать друзей, но не получилось, к сожалению. У него не коронавирус, просто простыл немножко, ухо вот немного заболело».

Ирина одной из первых поздравила мужа и сделала все необходимое для появления праздничного настроения у именинника.

«Я, конечно же, уже поздравила, испекла торт и украсила его свечками, все как положено. Шарики купила, все украсила дома, поэтому ему весело и хорошо. Он и так не в тяжелом состоянии, но все-таки настроение ему чуть-чуть исправили», — заверила Подгородецкая.

После выздоровления Петр, по словам супруги, планирует отпраздновать свой день рождения в компании друзей и близких.

«После выздоровления мы, скорее всего, соберемся, потому что друзья тоже говорят: мол, вот ты «зажал» праздник». Поэтому мы не можем их подвести», — заявила Ирина.

Ранее о планах «забуриться» куда-нибудь на свой день рождения рассказала ФАН фигуристка Ирина Слуцкая.