Политолог назвал абсурдом рекламу Навального на каналах с эскорт-услугами

Скандально известный блогер Алексей Навальный, даже находясь за решеткой, пытается расширить свою аудиторию и свою узнаваемость, не обращая внимания на качество аудитории, потребляющей его контент. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Роман Романов.

Навальный стал так «популярен», что его рекламируют даже в Telegram-каналах, посвященных эскорт-услугам.

Как отметил Роман Романов, ситуация с Навальным становится прекрасной иллюстрацией того, как работают современные медиа-технологии. Суд над блогером превратился в инструмент политического пиара.

«Достаточно зайти в социальные сети и мессенджеры и стать свидетелями того, как материалы, связанные с судом, активно размещаются в неполитическом сегменте Интернета. Доходит до абсурда. Например, платная реклама «дела Навального» в каналах, связанных с эскорт-услугами и торговлей запрещенными товарами», — пояснил Роман Романов.

По его словам, Навальный, даже находясь за решеткой, пытается расширить свою аудиторию и свою узнаваемость, не обращая внимания на качество аудитории, потребляющей его контент. Главное для него — чтобы все говорили о суде, а сам Навальный получил образ страдальца и мученика, которого якобы пытаются наказать за его взгляды и убеждения.

«Но есть проблемы — сам Навальный не является носителем каких-либо выверенных политических позиций. За время своей политической деятельности он не раз менял свои убеждения: трансформируясь от ультраправого националиста до либерала с радужным флагом, вступая в альянсы с коммунистами. Также политическая реклама без акцента на правильной аудитории не даст никакого эффекта, кроме цифр для отчета, а то и вовсе может связать образ блогера с образом эскорт-услуг в сознании обывателя», — заключил Роман Романов.

Ранее представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели пикет у посольства Российской Федерации в Латвии. Жители республики обратились с призывом к Навальному извиниться перед ветераном Игнатом Артеменко.