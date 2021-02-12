Власти Германии скрывают местонахождение изъятых из русской семьи детей

С понедельника, 8 февраля, Юлия и Евгений Зайберт не имеют представления, где физически находятся трое их детей.

«Соцработники не сообщили нам, где сейчас наши дети. По закону, наверное, они обязаны нам сообщить эту информацию. Я была на совещании 9 февраля, и никто мне не сообщил, где сейчас наши дети. Мы надеемся в том числе на МИД России, ведь они направили запрос с просьбой предоставить информацию», — рассказала корреспонденту ФАН Юлия Зайберт.

Напомним, к русским немцам 8 февраля в дом постучались полицейские и представители ювенальной юстиции. Супружескую пару растащили по комнатам, а их троих детей забрали. Родители уверены, что виной всему ложный донос соседей: якобы дети растут в ужасных условиях.