В Томской области вырос объем производства местных наркотиков

Томск, 12 февраля. Более семи млн рублей будет направлено на комплекс мер по сокращению распространения наркотических веществ на территории Томской области. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области». Деньги направят на сокращение уровня потребления психотропных веществ, снижение числа правонарушений, а также на реабилитацию наркозависимых и адаптацию бывших заключенных.

Вице-губернатор отметил, что в 2020 году наблюдалось снижение потока контрабанды и продажи незаконных веществ через интернет-ресурсы. При этом зафиксирован рост активности региональных лабораторий по производству психотропных веществ.

«Всего за год было выявлено пять фактов контрабанды. Два из них — пересылка почтовыми отправлениями из Республики Беларусь, еще три связанны с контрабандой из Польши и Нидерландов», — рассказал Игорь Толстоносов.

За прошлый год правоохранителям удалось закрыть четыре нарколаборатории, 37 интернет-ресурсов и 11 онлайн-магазинов по продаже наркотиков. За организацию оптовых складов были осуждены 13 человек. Всего за год было изъято 89 кг запрещенных веществ.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники МВД пресекли деятельность злоумышленников, занимавшихся изготовлением наркотиков на территории Подмосковья. В ходе обысков было изъято около 165 килограммов запрещенных веществ.