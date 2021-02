Прогресс и безопасность: почему Ближний Восток стремится в космос

Созданный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») достиг орбиты Марса. Абу-Даби осуществил первую в истории арабского мира успешную миссию на Красную планету, обозначив свои грандиозные планы по освоению космоса.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, в каком состоянии находятся космические программы Ближнего Востока и что подтолкнуло страны региона к их разработке.

ОАЭ: от продажи нефти к экспорту технологий

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают космическую программу как способ повысить долю высоких технологий в экономике государства.

Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC, изначально — Эмиратский институт перспективных наук и технологий) был открыт в 2006 году. Его первостепенные задачи — создание конкурентного космического сектора и популяризация инновационных технологий среди населения, прежде всего — молодежи.

Hope will spend the next month changing that orbit to its final science orbit of around 20,000km x 43,000km.



It will have the flexibility to make full globe shots from all around Mars. It's inclination of 25 degrees will let it see both poles.



???? MBRSC pic.twitter.com/ZfvYxcOklY — WeMartians Podcast (@We_Martians) February 8, 2021

Первым успехом ОАЭ на этом пути стал запуск спутника DubaiSat-1 с космодрома Байконур (Казахстан) 29 июля 2009 года. Аппарат был доставлен на околоземную орбиту при помощи российско-украинской ракеты «Днепр» и в настоящее время продолжает вращение вокруг Земли. Спутник используется для наблюдения за качеством воды в Персидском заливе, составления прогнозов появления тумана и песчаных бурь, а также прочих погодных явлений.

Миссия на Марс была анонсирована в 2014 году, тогда же появилась информация о создании отдельного Космического агентства (UAESA) в ОАЭ. Для Абу-Даби было принципиально важно, чтобы проект «Аль-Амаль» разрабатывался силами Космического центра Мохаммеда бин Рашида, а не зарубежными специалистами. На реализацию этих планов было выделено около 200 миллионов долларов.

Страна заключила соглашения о сотрудничестве с рядом профильных университетов США, в результате чего в рабочую группу ученых и инженеров вошли 200 американских и лишь 150 эмиратских специалистов. При этом коллектив из ОАЭ на 80% состоит из женщин, возглавляет его 33-летняя Сара аль-Амири.

В 2019 году государство совершило очередной космический прорыв, впервые в истории отправив в космос своего астронавта. 25 сентября Хаззаа аль-Мансури принял участие в международной миссии вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Запуск был произведен с космодрома Байконур.

Менее чем через год — 19 июля 2020-го — был запущен главный этап эмиратской космической программы. Зонд «Надежда» стартовал с территории Японии при помощи ракеты-носителя Н-IIA. За организацию также отвечала японская сторона.

9 февраля «Аль-Амаль» на орбиту Красной планеты вышел «Аль-Амаль».

«Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы смогли достичь за всю свою историю. <…> Наша цель — дать всем арабам надежду на то, что мы способны конкурировать с остальным миром», — заявил вице-президент ОАЭ Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

В будущем ОАЭ планируют сыграть свою роль в высадке людей на Марс. В рамках данной программы уже к 2024 году Абу-Даби запустит луноход «Рашид».

Турция: путь в высшую лигу

Турция озаботилась созданием собственного космического агентства гораздо позже, чем ОАЭ, при этом планы у Анкары куда более смелые.

Так, 9 февраля 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии оглашения 10-летней национальной космической программы отметил, что ближайшей целью Турции в космосе является Луна. Достичь спутника Земли Анкара собирается уже к 2023 году.

Эта и многие другие задачи возложены на Турецкое космическое агентство, которое было основано в 2018 году. Структура призвана обеспечить производство собственных ракет-носителей, космодрома и спутников, а также выстроить региональную спутниковую навигационную систему.

Как сообщил сам Эрдоган, таким образом Турция должна будет покончить с внешней зависимостью от зарубежных систем глобального позиционирования, обеспечить себе место на рынке спутниковой связи и создать конкурентный «бренд», который сможет разрабатывать спутники для будущих поколений.

«Это откроет путь для разработки наших собственных приложений точной навигации в сфере обороны, сельского хозяйства, урбанизации и автономных транспортных средств», — сообщил Эрдоган.

Космическая программа страны находится в начале своего пути, однако, по заявлениям Анкары, по ее итогам «гражданин Турции отправится в космос с научной миссией».

Первым шагом к этому должна стать «жесткая посадка» (без средств уменьшения скорости) автоматического аппарата на Луне в 2023 году. Следующий этап относится к 2028 году: тогда Турция планирует вывести собственный зонд на лунную орбиту . Конечный этап — «мягкая посадка».

«Выполнив мягкую посадку на Луну, мы станем одной из немногих стран, способных вести научную деятельность на ней», — сообщил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в рамках развития собственной космической программы Турция будет тесно контактировать с дружественными странами. Так, 9 февраля 2021 года руководитель Космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что Анкара заинтересована во взаимодействии с Москвой, и в ближайшие месяцы турецкая сторона планирует согласовать с РФ области сотрудничества.

«Безусловно, Россия занимает очень важное место в космической отрасли, и мы хорошо об этом осведомлены. Мы действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул глава агентства.

На развитие космической программы Анкара предварительно выделила 6 млрд долларов.

Саудовская Аравия: коммуникации и общественное благо

В отличие от Абу-Даби или Анкары Эр-Рияд не проявлял стремления к освоению небесных тел, однако саудиты соприкоснулись с космосом раньше конкурентов: в 1985 году Султан ибн Салман Аль Сауд принял участие в программе американской миссии STS-51G в качестве специалиста по полезной нагрузке.

В декабре 2018 года он возглавил Саудовское космическое агентство. Основные направления его деятельности — продвижение спутниковых технологий и приложений для развития связи, мониторинга состояния окружающей среды, управления природными ресурсами, контроля городского планирования и стимуляции образования.

#SpaceHour The youngest person to travel on the shuttle was Sultan bin Salman bin Abdul-Aziz Al Saud (28 yrs:11 mo:21 days),on shuttle STS-51G in 1985. He was also the 1st member of a royal family to fly in space,the 1st Arab to fly in space,and the 1st Muslim to fly in space. pic.twitter.com/Zi1uZd13Gu — krkphotog (@krkphotog) August 29, 2020

С начала 2000-х годов королевство успешно вывело в космос 17 спутников, четыре из которых — только с конца 2018 года. Для запуска использовались китайские, американские, французские космодромы. При этом вопросы управления и средств доставки также были возложены на иностранных специалистов.

Подобная ситуация привела к тому, что Эр-Рияд начал поиск путей наращивания собственных компетенций. Так, в апреле 2019 года Султан Аль Сауд встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и генеральным директором «Главкосмоса» Дмитрием Лоскутовым. Саудовская делегация заявила о заинтересованности в совместной работе по ряду направлений.

Сейчас Эр-Рияд занимается реализацией программы «Видение Саудовской Аравии — 2030». В соответствии с этим планом, к 2030 году Саудовская Аравия должна стать страной с процветающей экономикой завоевать ведущую роль на региональном и глобальном уровнях. Этого возможно достичь лишь при развитии наукоемкой и высокотехнологичной космической отрасли, уверены власти королевства.

Египет: власть над пустыней

Интересы Каира в космосе на данный момент ограничиваются околоземной орбитой. Созданное в 2017 году Космическое агентство Египта считает своей основной задачей использование космического пространства для зондирования Земли.

Спутник EgyptSat-1 разрабатывался совместно с украинским ГКБ «Южное», стартовал с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Днепр» 17 апреля 2007 года. Он должен был составить исчерпывающую карту египетской территории, однако в 2010 году Каир объявил, что связь со спутником потеряна.

EgyptSat-2 был создан уже при помощи российской корпорации «Энергия». Аппарат был выведен на околоземную орбиту с космодрома Байконур в 2014 году. А уже через год контроль над спутником также был потерян. Это произошло вскоре после того, как российская сторона полностью передала управление египетским коллегам.

EgyptSat-2 не смог завершить задачу предшественника, и 21 февраля 2019 года c Байконура был запущен аналогичный по функционалу EgyptSat-A, который в настоящее время успешно выполняет свою миссию.

Вместе с этим Египет стал активно взаимодействовать с Европейским космическим агентством (ЕКА), и 27 ноября 2019 года с французского космодрома Куру в Гвиане при помощи ракеты Ariane-5 в космос был успешно выведен спутник TIBA-1. На него возлагалась задача по улучшению сотовой связи и интернета.

В ближайшие годы Египет планирует создать устойчивую сеть космических аппаратов, которая в перспективе подстегнет развитие всей Северной Африки. Кроме того, в январе 2020 года Каир начал 6-летнюю программу по отбору первого национального космонавта для отправки на МКС.

Бахрейн: всевидящее око и торговля информацией

Совсем иные цели в космосе преследует Манама. Образованное в 2014 году Национальное агентство космических наук (NSSA) Бахрейна выделяет три основных направления своей деятельности:

предоставление изображений высокого качества руководству страны в различных форматах;

обработка и анализ спутниковых изображений;

слежение за спутниками и наращивание собственного потенциала в области производства космических аппаратов.

Бахрейн активно ищет поддержку среди профильных структур во всем мире. Так, в феврале 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве с Роскосмосом. Аналогичные контакты страна наладила с космическими агентствами Великобритании (UKSA), ОАЭ (MBRSC, UAESA), Индии (ISRO), Италии (ASI).

В январе 2021 года директор NSSA Мухаммед аль-Асири анонсировал запуск первого спутника к Международной космической станции (МКС) уже в третьем квартале текущего года. Чиновник не уточнил, при помощи чьих средств доставки и специалистов будет произведена данная операция, лишь добавив, что этот шаг стал возможен благодаря «плодотворному сотрудничеству» с ОАЭ.

Оман: наземная связь и Красная планета

Интересы этой небольшой страны в космосе схожи с египетскими и саудовскими: основными задачами национальной спутниковой программы, созданной в июне 2020 года, являются укрепление телекоммуникации и удовлетворение растущих информационных потребностей государственного и частного секторов. С такой целью Маскат развивает международное сотрудничество, в рамках которого предоставляет свою территорию для отработки высадки на Марс.

В феврале 2018 года специалисты из 25 стран приступили к имитации высадки на Красную планету в оманской пустыне Дофар — ее поверхность оказалась максимально приближенной к марсианской. В ходе эксперимента проводились исследования в областях геофизики, астробиологии, геологии. Также были использованы беспилотные летательные аппараты и планетоходы. Маскат, в свою очередь, получил доступ к результатам этих испытаний.

Запуск собственной космической программы Омана запланирован на 2021 год. Первый же оманский спутник должен быть запущен к 2024 году. В будущем страна планирует получить в свое распоряжение полноценную спутниковую сеть.

Израиль: разведка и исследования

Израильское космическое агентство (ISA), чья работа началась в 1983 году, было создано с подачи военной разведки. В относительно короткие сроки Израиль успешно запустил спутник серии «Офек» с космодрома Пальмахим в 1988 году.

С тех пор Израиль совершил еще 10 запусков, восемь из которых оказались удачными. Пять спутников на данный момент занимаются зондированием Земли для получения метеорологических сведений и данных о состоянии окружающей среды. Еще два проводят радиолокацию и оптико-электронную разведку. Один аппарат, запущенный в 1990 году, является экспериментальным.

При осуществлении всех попыток вывести космические аппараты на околоземную орбиту Израиль пользовался собственными специалистами и собственным средством доставки — ракетой-носителем «Шавит» (RSA-3). Однако ISA активно сотрудничает с NASA в области экспериментов по пилотируемым и беспилотным полетам.

У израильских запусков есть одна характерная особенность — невыгодная траектория полета ракеты. Носители обязательно проходят над Средиземным морем и Атлантическим океаном. Таким образом страна пытается избежать падения ракет на территорию окружающих арабских государств.

С ноября 2020 года руководство Израиля ведет переговоры с частной американской компанией Axiom Space об участии второго в истории израильского астронавта в миссии Ax-1.

Иран: через тернии в космос

Историю пребывания Ирана в космосе нельзя назвать продолжительной: космическое агентство страны (ИКА) было открыто лишь в 2003 году. Первый спутник «Сина-1» запустили с российского космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Космос-3М», однако впоследствии Тегеран развивал свою космическую программу самостоятельно.

К 2009 году Иран построил собственный космодром Семнан, с которого уже в феврале при помощи иранской ракеты «Сафир-2» на околоземную орбиту был выведен спутник «Омид». При помощи этого же носителя в 2011 и 2012 годах были запущены зонды «Расад-1» и «Нави».

Эти аппараты способны выполнять исключительно зондирующие задачи, однако 22 апреля 2020 года Тегеран отчитался о выводе в космос своего первого военного спутника — «Нур-1».

Особенностью иранской космической программы является частичная изоляция страны от окружающего мира. Государству пришлось пройти тяжелым путем проб и ошибок из-за ограниченного доступа к опыту иных «космических держав». Из-за этого список катастроф, провальных запусков, трагедий и всевозможных инцидентов напоминает путь «первопроходцев» в космосе — СССР и США.

Thirty years after the revolution, the all-Iranian satellite Omid was launched. NASA confirmed the success of Omid satellite launch. For the first time, Iran joined nine countries with space technology.#PowerfulIran pic.twitter.com/oBm2TpyCW9 — z_rahmani_359 (@ZRahmani359) February 9, 2021

К 2021 году Иран планировал отправить в космос собственного космонавта, однако эта программа была свернута еще в 2015-м. Из-за выхода США из ядерной сделки и последующего удара по иранской экономике Тегерану пришлось перенаправить сократившиеся ресурсы на ядерную программу.

Заключение

Ближний Восток уверенно стремится в космос, при этом государства региона — за исключением Ирана — видят ускорение собственных космических программ во взаимодействии с Западом и Россией. Положение стран и их амбиции определяют цели, с которыми их руководства «рвутся» на околоземную орбиту и дальше нее.

Так, Иран и Израиль, ощущающие себя во враждебном окружении, развивают разведывательные спутники. Египет, Саудовская Аравия и Оман стремятся улучшить коммуникацию на своей территории, Бахрейн заинтересован в торговле добытой информацией. Турция видит в космосе очередную возможность реализовать стремление к «великодержавности».

Каждая из перечисленных стран обеспечивает стимул для развития собственных наукоемких отраслей промышленности и образования.

В этот список не вошли такие страны региона, как Катар, Ирак, Ливан, Сирия, Афганистан и Кувейт. Совокупность неблагоприятных политических, экономических и социальных факторов в настоящий момент не позволяет им выделить ресурсы для развития собственных космических программ.