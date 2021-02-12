Прогресс и безопасность: почему Ближний Восток стремится в космос

Созданный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») достиг орбиты Марса. Абу-Даби осуществил первую в истории арабского мира успешную миссию на Красную планету, обозначив свои грандиозные планы по освоению космоса.
Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, в каком состоянии находятся космические программы Ближнего Востока и что подтолкнуло страны региона к их разработке.
ОАЭ: от продажи нефти к экспорту технологий
Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают космическую программу как способ повысить долю высоких технологий в экономике государства.
Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC, изначально — Эмиратский институт перспективных наук и технологий) был открыт в 2006 году. Его первостепенные задачи — создание конкурентного космического сектора и популяризация инновационных технологий среди населения, прежде всего — молодежи.
Hope will spend the next month changing that orbit to its final science orbit of around 20,000km x 43,000km.— WeMartians Podcast (@We_Martians) February 8, 2021
It will have the flexibility to make full globe shots from all around Mars. It's inclination of 25 degrees will let it see both poles.
???? MBRSC pic.twitter.com/ZfvYxcOklY
Первым успехом ОАЭ на этом пути стал запуск спутника DubaiSat-1 с космодрома Байконур (Казахстан) 29 июля 2009 года. Аппарат был доставлен на околоземную орбиту при помощи российско-украинской ракеты «Днепр» и в настоящее время продолжает вращение вокруг Земли. Спутник используется для наблюдения за качеством воды в Персидском заливе, составления прогнозов появления тумана и песчаных бурь, а также прочих погодных явлений.
Миссия на Марс была анонсирована в 2014 году, тогда же появилась информация о создании отдельного Космического агентства (UAESA) в ОАЭ. Для Абу-Даби было принципиально важно, чтобы проект «Аль-Амаль» разрабатывался силами Космического центра Мохаммеда бин Рашида, а не зарубежными специалистами. На реализацию этих планов было выделено около 200 миллионов долларов.
Страна заключила соглашения о сотрудничестве с рядом профильных университетов США, в результате чего в рабочую группу ученых и инженеров вошли 200 американских и лишь 150 эмиратских специалистов. При этом коллектив из ОАЭ на 80% состоит из женщин, возглавляет его 33-летняя Сара аль-Амири.
В 2019 году государство совершило очередной космический прорыв, впервые в истории отправив в космос своего астронавта. 25 сентября Хаззаа аль-Мансури принял участие в международной миссии вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Запуск был произведен с космодрома Байконур.
Менее чем через год — 19 июля 2020-го — был запущен главный этап эмиратской космической программы. Зонд «Надежда» стартовал с территории Японии при помощи ракеты-носителя Н-IIA. За организацию также отвечала японская сторона.
9 февраля «Аль-Амаль» на орбиту Красной планеты вышел «Аль-Амаль».
«Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы смогли достичь за всю свою историю. <…> Наша цель — дать всем арабам надежду на то, что мы способны конкурировать с остальным миром», — заявил вице-президент ОАЭ Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.
В будущем ОАЭ планируют сыграть свою роль в высадке людей на Марс. В рамках данной программы уже к 2024 году Абу-Даби запустит луноход «Рашид».
Турция: путь в высшую лигу
Турция озаботилась созданием собственного космического агентства гораздо позже, чем ОАЭ, при этом планы у Анкары куда более смелые.
Так, 9 февраля 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии оглашения 10-летней национальной космической программы отметил, что ближайшей целью Турции в космосе является Луна. Достичь спутника Земли Анкара собирается уже к 2023 году.
Эта и многие другие задачи возложены на Турецкое космическое агентство, которое было основано в 2018 году. Структура призвана обеспечить производство собственных ракет-носителей, космодрома и спутников, а также выстроить региональную спутниковую навигационную систему.
Как сообщил сам Эрдоган, таким образом Турция должна будет покончить с внешней зависимостью от зарубежных систем глобального позиционирования, обеспечить себе место на рынке спутниковой связи и создать конкурентный «бренд», который сможет разрабатывать спутники для будущих поколений.
«Это откроет путь для разработки наших собственных приложений точной навигации в сфере обороны, сельского хозяйства, урбанизации и автономных транспортных средств», — сообщил Эрдоган.
Космическая программа страны находится в начале своего пути, однако, по заявлениям Анкары, по ее итогам «гражданин Турции отправится в космос с научной миссией».
Первым шагом к этому должна стать «жесткая посадка» (без средств уменьшения скорости) автоматического аппарата на Луне в 2023 году. Следующий этап относится к 2028 году: тогда Турция планирует вывести собственный зонд на лунную орбиту . Конечный этап — «мягкая посадка».
«Выполнив мягкую посадку на Луну, мы станем одной из немногих стран, способных вести научную деятельность на ней», — сообщил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, в рамках развития собственной космической программы Турция будет тесно контактировать с дружественными странами. Так, 9 февраля 2021 года руководитель Космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что Анкара заинтересована во взаимодействии с Москвой, и в ближайшие месяцы турецкая сторона планирует согласовать с РФ области сотрудничества.
«Безусловно, Россия занимает очень важное место в космической отрасли, и мы хорошо об этом осведомлены. Мы действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул глава агентства.
На развитие космической программы Анкара предварительно выделила 6 млрд долларов.
Саудовская Аравия: коммуникации и общественное благо
В отличие от Абу-Даби или Анкары Эр-Рияд не проявлял стремления к освоению небесных тел, однако саудиты соприкоснулись с космосом раньше конкурентов: в 1985 году Султан ибн Салман Аль Сауд принял участие в программе американской миссии STS-51G в качестве специалиста по полезной нагрузке.
В декабре 2018 года он возглавил Саудовское космическое агентство. Основные направления его деятельности — продвижение спутниковых технологий и приложений для развития связи, мониторинга состояния окружающей среды, управления природными ресурсами, контроля городского планирования и стимуляции образования.
#SpaceHour The youngest person to travel on the shuttle was Sultan bin Salman bin Abdul-Aziz Al Saud (28 yrs:11 mo:21 days),on shuttle STS-51G in 1985. He was also the 1st member of a royal family to fly in space,the 1st Arab to fly in space,and the 1st Muslim to fly in space. pic.twitter.com/Zi1uZd13Gu— krkphotog (@krkphotog) August 29, 2020
С начала 2000-х годов королевство успешно вывело в космос 17 спутников, четыре из которых — только с конца 2018 года. Для запуска использовались китайские, американские, французские космодромы. При этом вопросы управления и средств доставки также были возложены на иностранных специалистов.
Подобная ситуация привела к тому, что Эр-Рияд начал поиск путей наращивания собственных компетенций. Так, в апреле 2019 года Султан Аль Сауд встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и генеральным директором «Главкосмоса» Дмитрием Лоскутовым. Саудовская делегация заявила о заинтересованности в совместной работе по ряду направлений.
Сейчас Эр-Рияд занимается реализацией программы «Видение Саудовской Аравии — 2030». В соответствии с этим планом, к 2030 году Саудовская Аравия должна стать страной с процветающей экономикой завоевать ведущую роль на региональном и глобальном уровнях. Этого возможно достичь лишь при развитии наукоемкой и высокотехнологичной космической отрасли, уверены власти королевства.
Египет: власть над пустыней
Интересы Каира в космосе на данный момент ограничиваются околоземной орбитой. Созданное в 2017 году Космическое агентство Египта считает своей основной задачей использование космического пространства для зондирования Земли.
Спутник EgyptSat-1 разрабатывался совместно с украинским ГКБ «Южное», стартовал с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Днепр» 17 апреля 2007 года. Он должен был составить исчерпывающую карту египетской территории, однако в 2010 году Каир объявил, что связь со спутником потеряна.
EgyptSat-2 был создан уже при помощи российской корпорации «Энергия». Аппарат был выведен на околоземную орбиту с космодрома Байконур в 2014 году. А уже через год контроль над спутником также был потерян. Это произошло вскоре после того, как российская сторона полностью передала управление египетским коллегам.
EgyptSat-2 не смог завершить задачу предшественника, и 21 февраля 2019 года c Байконура был запущен аналогичный по функционалу EgyptSat-A, который в настоящее время успешно выполняет свою миссию.
Российская «Энергия» построит для Египта спутник EgyptSat-А— Digest Press (@digest_press) May 24, 2016
Подробнее: https://t.co/sa7GMppq82 pic.twitter.com/fWCzohGzbz
Вместе с этим Египет стал активно взаимодействовать с Европейским космическим агентством (ЕКА), и 27 ноября 2019 года с французского космодрома Куру в Гвиане при помощи ракеты Ariane-5 в космос был успешно выведен спутник TIBA-1. На него возлагалась задача по улучшению сотовой связи и интернета.
В ближайшие годы Египет планирует создать устойчивую сеть космических аппаратов, которая в перспективе подстегнет развитие всей Северной Африки. Кроме того, в январе 2020 года Каир начал 6-летнюю программу по отбору первого национального космонавта для отправки на МКС.
Бахрейн: всевидящее око и торговля информацией
Совсем иные цели в космосе преследует Манама. Образованное в 2014 году Национальное агентство космических наук (NSSA) Бахрейна выделяет три основных направления своей деятельности:
- предоставление изображений высокого качества руководству страны в различных форматах;
- обработка и анализ спутниковых изображений;
- слежение за спутниками и наращивание собственного потенциала в области производства космических аппаратов.
Бахрейн активно ищет поддержку среди профильных структур во всем мире. Так, в феврале 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве с Роскосмосом. Аналогичные контакты страна наладила с космическими агентствами Великобритании (UKSA), ОАЭ (MBRSC, UAESA), Индии (ISRO), Италии (ASI).
В январе 2021 года директор NSSA Мухаммед аль-Асири анонсировал запуск первого спутника к Международной космической станции (МКС) уже в третьем квартале текущего года. Чиновник не уточнил, при помощи чьих средств доставки и специалистов будет произведена данная операция, лишь добавив, что этот шаг стал возможен благодаря «плодотворному сотрудничеству» с ОАЭ.
Оман: наземная связь и Красная планета
Интересы этой небольшой страны в космосе схожи с египетскими и саудовскими: основными задачами национальной спутниковой программы, созданной в июне 2020 года, являются укрепление телекоммуникации и удовлетворение растущих информационных потребностей государственного и частного секторов. С такой целью Маскат развивает международное сотрудничество, в рамках которого предоставляет свою территорию для отработки высадки на Марс.
В феврале 2018 года специалисты из 25 стран приступили к имитации высадки на Красную планету в оманской пустыне Дофар — ее поверхность оказалась максимально приближенной к марсианской. В ходе эксперимента проводились исследования в областях геофизики, астробиологии, геологии. Также были использованы беспилотные летательные аппараты и планетоходы. Маскат, в свою очередь, получил доступ к результатам этих испытаний.
Запуск собственной космической программы Омана запланирован на 2021 год. Первый же оманский спутник должен быть запущен к 2024 году. В будущем страна планирует получить в свое распоряжение полноценную спутниковую сеть.
Израиль: разведка и исследования
Израильское космическое агентство (ISA), чья работа началась в 1983 году, было создано с подачи военной разведки. В относительно короткие сроки Израиль успешно запустил спутник серии «Офек» с космодрома Пальмахим в 1988 году.
С тех пор Израиль совершил еще 10 запусков, восемь из которых оказались удачными. Пять спутников на данный момент занимаются зондированием Земли для получения метеорологических сведений и данных о состоянии окружающей среды. Еще два проводят радиолокацию и оптико-электронную разведку. Один аппарат, запущенный в 1990 году, является экспериментальным.
Израиль запустил в космос разведчика-легковеса https://t.co/ru395QAL1K pic.twitter.com/IV3bN8WFLf— Gorskie.ru (@Gorskieru) September 14, 2016
При осуществлении всех попыток вывести космические аппараты на околоземную орбиту Израиль пользовался собственными специалистами и собственным средством доставки — ракетой-носителем «Шавит» (RSA-3). Однако ISA активно сотрудничает с NASA в области экспериментов по пилотируемым и беспилотным полетам.
У израильских запусков есть одна характерная особенность — невыгодная траектория полета ракеты. Носители обязательно проходят над Средиземным морем и Атлантическим океаном. Таким образом страна пытается избежать падения ракет на территорию окружающих арабских государств.
С ноября 2020 года руководство Израиля ведет переговоры с частной американской компанией Axiom Space об участии второго в истории израильского астронавта в миссии Ax-1.
Иран: через тернии в космос
Историю пребывания Ирана в космосе нельзя назвать продолжительной: космическое агентство страны (ИКА) было открыто лишь в 2003 году. Первый спутник «Сина-1» запустили с российского космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Космос-3М», однако впоследствии Тегеран развивал свою космическую программу самостоятельно.
К 2009 году Иран построил собственный космодром Семнан, с которого уже в феврале при помощи иранской ракеты «Сафир-2» на околоземную орбиту был выведен спутник «Омид». При помощи этого же носителя в 2011 и 2012 годах были запущены зонды «Расад-1» и «Нави».
Эти аппараты способны выполнять исключительно зондирующие задачи, однако 22 апреля 2020 года Тегеран отчитался о выводе в космос своего первого военного спутника — «Нур-1».
Особенностью иранской космической программы является частичная изоляция страны от окружающего мира. Государству пришлось пройти тяжелым путем проб и ошибок из-за ограниченного доступа к опыту иных «космических держав». Из-за этого список катастроф, провальных запусков, трагедий и всевозможных инцидентов напоминает путь «первопроходцев» в космосе — СССР и США.
Thirty years after the revolution, the all-Iranian satellite Omid was launched. NASA confirmed the success of Omid satellite launch. For the first time, Iran joined nine countries with space technology.#PowerfulIran pic.twitter.com/oBm2TpyCW9— z_rahmani_359 (@ZRahmani359) February 9, 2021
К 2021 году Иран планировал отправить в космос собственного космонавта, однако эта программа была свернута еще в 2015-м. Из-за выхода США из ядерной сделки и последующего удара по иранской экономике Тегерану пришлось перенаправить сократившиеся ресурсы на ядерную программу.
Заключение
Ближний Восток уверенно стремится в космос, при этом государства региона — за исключением Ирана — видят ускорение собственных космических программ во взаимодействии с Западом и Россией. Положение стран и их амбиции определяют цели, с которыми их руководства «рвутся» на околоземную орбиту и дальше нее.
Так, Иран и Израиль, ощущающие себя во враждебном окружении, развивают разведывательные спутники. Египет, Саудовская Аравия и Оман стремятся улучшить коммуникацию на своей территории, Бахрейн заинтересован в торговле добытой информацией. Турция видит в космосе очередную возможность реализовать стремление к «великодержавности».
Каждая из перечисленных стран обеспечивает стимул для развития собственных наукоемких отраслей промышленности и образования.
В этот список не вошли такие страны региона, как Катар, Ирак, Ливан, Сирия, Афганистан и Кувейт. Совокупность неблагоприятных политических, экономических и социальных факторов в настоящий момент не позволяет им выделить ресурсы для развития собственных космических программ.