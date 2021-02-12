Черное море останется русским: Альгис Микульскис о том, как флот США теряет берега

Черное море интересует американцев давно. Но особенно интенсивно их активность там стала нарастать с момента возвращения Крыма под юрисдикцию Москвы. Эсминцы с крылатыми ракетами на борту и морская авиация 6-го флота США в наши дни присутствуют там практически постоянно. О том, законно ли это присутствие и чем, в случае чего, может ответить Россия — авторская колонка специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

23 января американский эсминец «Дональд Кук» класса «Арли Берк» снова вошел в Черное море, а спустя неделю к нему присоединился еще и эсминец «Портер». Сразу же взятые на сопровождение силами Черноморского флота, оба корабля 17 дней проводили совместные учебные операции с тем, что осталось от военно-морских сил Украины и ушли в сторону Босфора и Дарданелл 10 февраля. «Дональд Кук» в последнее время вообще стал частым гостем в акваториях, прилегающих к российскому Крыму. Был он там и с 23 ноября по 4 декабря 2020-го, и в феврале 2019-го, и в сентябре 2015-го… А уж сколько километров нервов вымотал его команде российский Су-24 в апреле 2014-го! Если кто не помнит — я напомню.

Корабль, включенный в единую боевую информационную систему «Иджис», несущий в своих пусковых контейнерах от 56 до 96 «Томагавков», оснащенный всеми мыслимыми средствами защиты от воздушного нападения, казалось бы, должен внушать ужас всем, находящимся в радиусе тысяч миль от него. В принципе, так и вышло. Только с обратным знаком.

12 апреля 2014 года совсем не новейший фронтовой бомбардировщик Су-24, взлетев с одного из российских аэродромов и не имея на борту никакого вооружения, взял курс на сближение с эсминцем. Под фюзеляжем у самолета был пристроен блок с комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины». На подлете к американскому гостю летчики нажали кнопку, после чего великий и ужасный «Иджис» выключился, как лампочка в подъезде, а экипаж «Сушки» приступил к главному номеру своей программы. 12 раз бомбер родом из советских 1960-х имитировал заход на боевой курс и атаку. 12 раз у экипажа новейшего корабля сжималось не только сердце…

Как выяснилось впоследствии, приказа все это исполнять у наших пилотов не было и выступали они исключительно по собственной инициативе. Возможно, хотели таким образом поздравить янки с Днем космонавтики… Поздравили.

Правда или нет — не знаю, с правдой в Интернете нынче вообще огромные проблемы — но говорят, что 27 членов команды «Дональда Кука» после этого инцидента подали рапорты об отставке, а Пентагон — и это уже не слухи — очень эмоционально поругался на Россию за нарушение международных договоров.

Но вернемся в наши дни. Что же забыли американцы в море, находящемся так далеко от их родных акваторий? Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объясняет их почти постоянное присутствие вблизи границы российских территориальных вод с поистине детской непосредственностью:

«В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание ее военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря».

Ну, про «незаконность» и «аннексию» ничего говорить не буду — до них все равно не дойдет. Но про «обеспечение безопасности» — скажу. Вы, ребята из НАТО, эту вашу «безопасность» обеспечиваете от кого? Россия на вас нападать вроде не собирается. По крайней мере, ее военная доктрина носит чисто оборонительный характер. Вы считаете, трех черноморских государств, входящих в Альянс, недостаточно для реализации ваших интересов в регионе? Хотя чего это я спрашиваю? Конечно, считаете! Ваш генеральный секретарь Йенс Столтенберг еще в прошлом году практически слово в слово повторил нынешнюю филиппику Лунгеску:

«Мы рассмотрели ситуацию в области безопасности в Черном море, которое имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря».

Ну, что ж… Мы, как говорится, тоже «рассмотрели ситуацию в области безопасности» и сделали свои выводы. Если вкратце, то они укладываются в слова депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека, которыми он прокомментировал заявления Столтенберга:

«Пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса. Они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам».

Мне кажется, это исчерпывающий ответ. Тем более, что все средства, его подкрепляющие, у России имеются. Одна только крымская группировка имеющимися у нее силами — в частности, береговыми противокорабельными комплексами, простреливающими Черное море буквально насквозь — способна реализовать слова депутата в части удара по зубам. А в наличии там далеко не только «Бастионы», да еще и «Цирконы» на подходе.

Ну, и про Конвенцию Монтре… Документ, подписанный в 1936 году и регулирующий статус Босфора и Дарданелл, допускает нахождение в Черном море военных кораблей нечерноморских государств. Общее их водоизмещение не должно превышать 30 000 тонн, и находиться там они могут не более трех недель. Положа руку на сердце, США эти требования, конечно, соблюдают строго. Полное водоизмещение того же «Дональда Кука», к примеру, — 8900 тонн, и дольше, чем на 21 день, в Черном море он не задерживался. Однако!

Я, конечно, не настоящий специалист по международному морскому праву, но точно знаю, что в 1936 году, когда писался текст конвенции, крылатых ракет морского базирования с радиусом действия в 2500 километров, способных доставлять к целям как обычные, так и специальные боевые части, еще не существовало даже в проектах. Так, может, стоит пересмотреть некоторые постулаты сего нормативного документа и привести их в соответствие с реалиями ядерного века?

А Крым — все равно наш! И Черное море называлось Русским с десятого по четырнадцатое столетие. Так-то!