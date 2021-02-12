Психолог объяснила действия дагестанки, симулировавшей беременность

Махачкала, 12 февраля. Семья Даудовых из Дагестана столкнулась с проблемой так называемой «ложной беременности», рассказала ФАН психолог-консультант Джамиля Ахмедова, комментируя историю с похоронами кукол вместо детей и обвинениями в адрес врачей перинатального центра. Желание женщины иметь детей заставило ее саму поверить в то, что она беременна, объяснила специалист.

Ахмедова напомнила, что свою роль в случившемся сыграл менталитет дагестанцев, когда родственники замужней женщины, не имеющей детей, психологически давят на нее. Это вынуждает семьи проходить долгий курс лечения, который в итоге сказывается на внутреннем состоянии ее членов.

«О так называемой «ложной беременности» говорил еще Гиппократ. Так что это не новое явление. Как правило, она проявляется у женщин, которые очень давно хотели иметь детей. Они обычно проходят длительное гормональное лечение, на них, учитывая наш менталитет, давят близкие, и их психика становится подвержена тому, чтобы начать ощущать себя беременными на самом деле», – объяснила собеседник ФАН.

Ранее уроженец Дагестана, проживающий с семьей в Ставрополье, Дауд Даудов обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором рассказал, что после родов в перинатальном центре Ставрополя, его жене объявили о смерти появившихся на свет близнецов. Уже на похоронах в Дагестане он обнаружил, что в саван были завернуты куклы. Мужчина сделал вывод, что его дети живы и попросил разобраться в ситуации. Позднее его супруга Лаура Даудова призналась, что на самом деле не была беременна и не рожала детей. Это подтвердила и проведенная медицинская экспертиза. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также заявил, что в перинатальный центр города не поступала женщина с таким именем.

Подобная история произошла в самом Дагестане в 2015 году. Тогда жительница города Избербаша обвинила врачей местного родильного дома в гибели ее ребенка. В ходе расследования также было установлено, что женщина не была беременна. Свой обман она объяснила тем, что испугалась упреков со стороны мужа в бесплодии.

Ранее ФАН сообщал, что заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов посочувствовал Дауду Даудову, который оказался обманутым женой. Религиозный деятель отметил, что в сложившейся ситуации должны разобраться сами супруги.