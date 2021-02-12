Президент Гватемалы хочет вернуть смертную казнь за преступления против детей

Гватемала, 12 февраля. Президент Гватемалы страны Алехандро Джамматтеи попросил парламент снять запрет на смертную казнь. Поводом для этого стало жестокое убийство восьмилетней девочки, сообщает elPeriódico.

«Я прошу Национальный конгресс развязать нам руки в борьбе с преступностью. Если есть необходимость наказать их смертью. За преступления против детей преступники должны расплачиваться своими жизнями», — заявил Джамматтеи.

Бесчеловечное преступление

Труп восьмилетней девочки Шарон Фигероа был найден 10 февраля найден в муниципалитете Мельчор-де-Менкос на границе с Белизом спустя сутки после того, как родители заявили о пропаже.

Sharon Figueroa: Inacif revela causa de la muerte de la niña que fue localizada en Petén https://t.co/uamTq2guuA a través de @prensa_libre — CiiDH (@ciidh) February 12, 2021

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб от удушья. На теле были найдены многочисленные гематомы, однако эксперты не выявили признаков сексуального насилия. Мотивы преступника остаются неизвестными.

Местная полиция выяснила, что девочка была убита соседкой Сонией Чо, которая занималась наркоторговлей. Она призналась, что задушила ребенка и скинула тело в овраг.

#Internacionales| La Policía de Guatemala informó que, Sharon Figueroa, de 8 años, fue asesinada por Sonia Cho, quien confesó que la extranguló y se sentó sobre ella en repetidas ocaciones para asegurarse que estuviera sin vida y luego la llevó a tirar entre los matorrales. pic.twitter.com/1jG9pOd4CO — El Salvador News (@elsalvadornewSV) February 11, 2021

Соседи, друзья семьи и жители Мельчор-де-Менкоса вышли на протесты с требованием справедливого наказания для убийцы.

#JusticiaParaSharon ???? | Así las cosas esta noche en Melchor de Mencos, #Petén ⬇



Vecinos piden justicia en memoria de Sharon.



Con pancartas y velas encendidas, exigen que el crimen de Sharon Jasmine Figueroa de 08 años de edad, no quede impune.



Vía @carlos_andoni pic.twitter.com/ic7QwEBhv6 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) February 12, 2021

Правозащитники против

Законы Гватемалы позволяли казнить преступников, совершивших тяжкие преступления, вплоть до 2016 года, когда Верховный суд ввел запрет на смертную казнь для убийц, похитителей и насильников. Судебная инстанция считает, что убийство заключенных противоречит Конституции и Американской конвенции по правам человека. Смертная казнь в стране не применялась с 1990-х годов.

Гватемальский прокурор по правам человека Хордан Родас назвал призыв президента «популизмом».

«Это популистский ответ на серьезную проблему насилия, которая не будет решена такими мерами», — заявил Родос.

По данным правозащитной организации «Группа взаимной поддержки», с 2015 по 2019 год в Гватемале были убиты 4651 ребенок, из них 70% были застрелены.