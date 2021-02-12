«Спутник-V» попал в топ-3 вакцин по количеству одобрений в мире

Москва, 12 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вошла в топ-3 вакцин против Covid-19. Об этом сообщил Sputnik со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Такого почетного места препарат заслужил, благодаря высокому числу полученных одобрений к применению, — сообщает издание Newsfront.

«Спутник V» входит в топ-3 вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений по всему миру», — указано в официальном сообщении РФПИ.

Первое место занимает, одобренная в 35 странах вакцина Pfizer, на втором – AstraZeneca (31 страна). «Спутник V» закрывает тройку лидеров. На сегодняшний день она одобрена в 26 странах. Опережает отечественный препарат против COVID-19 «Спутник V» вакцину Moderna (14 стран) и три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).

Напомним, «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса. Она была создана в стенах НИЦ им. Гамалеи Минздрав РФ. Препарат был зарегистрирован 11 августа 2020 года, а прививаться от болезни россияне начали уже в декабре 2020 года.

Поначалу, разговоры о российском препарате вызывали на Западе насмешку, но позднее ситуация кардинально изменилась.

В Washington Post признали, что российский препарат от коронавируса стал объектом повышенного внимания после публикации в научном издании Lancet. Там приводились подробные результаты испытаний препарата на добровольцах, — писал ранее ФАН.

После подобных отзывов и названного процента эффективности «Спутника V» на уровне 91,6%, многие государства решили воспользоваться вакциной. Позднее даже сербский режиссер Эмир Кустурица привился российским препаратом.