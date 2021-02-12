Экс-президент Украины рассказал, как относится к Зеленскому

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле пытается установить мир в Донбассе, заявил бывший глава государства, руководитель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам экс-президента Украины, он не обожествляет Зеленского. Кравчук отметил, что общается с украинским лидером, который действительно хочет разрешить конфликт на юго-востоке страны.

«Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля», — сказал бывший украинский президент.

Ранее Кравчук, комментируя план по урегулированию в Донбассе, отметил, что он не противоречит Минским соглашениям.