Культура согласия: зачем в Дании предложили регистрировать разрешение на секс

Европа часто позиционируется как территория свободных нравов и либерального отношения ко многим видам сексуальных практик, однако на деле все оказывается не так просто.

5 февраля 2021 года в некоторых европейских изданиях появилась информация о «новом слове» в формате сексуальных прелюдий. В Дании разработали мобильное приложение iConsent, предлагающее «сделать цифровое согласие на секс нормой, предотвращая недоразумения и злоупотребления».

Специалисты Центра нарушений прав человека разбираются, действительно ли в Северной Европе планируют регистрировать каждый половой акт, и отвечают на вопрос о том, для чего создаются подобные приложения.

Во второй половине января 2021 года в Google Play появилась возможность скачать приложение iConsent. По словам разработчиков, сервис может стать одним из способов «предотвратить возможное недопонимание» между партнерами.

В первую очередь в iConsent необходимо внести телефонные номера потенциальных партнеров — после синхронизации контактов это позволит совершить сделку, фиксирующую разрешение на половую связь. Оно действительно только для одного сексуального контакта и действует ровно 24 часа.

Если пользователи не захотят ограничивать себя и свое удовольствие, то подразумевается, что электронное разрешение должно запрашиваться для каждого полового акта в течение одной встречи.

Любой из участников процесса, конечно, имеет возможность в любой момент отменить свое решение. При этом разработчики iConsent уточняют, что просто получить подтверждение в приложении недостаточно — пара должна обсуждать свои чувства и решения до, во время и после полового акта.

Сервис шифрует и сохраняет данный цифровой контракт как доказательство согласия партнеров. Данные хранятся на защищенных серверах и могут быть предоставлены по запросу правоохранительных органов.

Популярные датские издания по-разному отреагировали на новую разработку. Обозреватель ежедневной газеты Politiken признался, что сначала счел появление сервиса некой «саркастической шуткой». Однако позже выяснилось, что разработчики настроены вполне серьезно.

Реакция прочих СМИ варьировалась в диапазоне от «скандального недоразумения» до «довольно абсурдно».

Против разработчиков iConsent выступил целый ряд юристов. Они отметили, что «сертификат согласия» вряд ли будет принят в суде — особенно если учесть, что пользователь может передумать в течение предоставленных 24 часов и попытаться доказать, что кто-то совершал изнасилование или стал его жертвой. К тому же критики справедливо отмечают, что один из партнеров может просто заставить другого дать зафиксировать согласие на секс в приложении.

Berlingske и вовсе открыто иронизирует над разработкой:

«Наконец-то появилось приложение, которое делает секс таким же несексуальным, как и пресс-конференция о ситуации с коронавирусом».

Профессор Копенгагенской Школы Бизнеса и член совета Дании по этике данных Миккель Флайвербом заявил, что iConsent является ярким примером «наивной веры современного общества в технологии». По его мнению, взаимодействие между людьми сводится к обмену цифровым данными и нажатию кнопок.

По словам Лены Ставнгаард, руководителя некоммерческой организации «Секс и общество», приложение «определенно не является решением для получения согласия».

«Сексуальные отношения — это не контракт, поэтому они (разработчики — прим. ред.) совершенно неправильно действуют в отношении имеющихся потребностей», — заявила Ставнгаард.

Сексолог Йеспер Бей-Хансен в эфире датского радио отметила, что использование приложения рискует ухудшить «навык чтения других людей в сексуальном плане».

«Я боюсь, что мы десексуализируем нашу интимную жизнь — слишком мало страсти и слишком много юриспруденции», — заявила сексолог.

Идея о создании iConsent пришла разработчикам не просто так. Только за 2020 год в Дании было совершено около 6615 преступлений сексуального характера. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 7256, а в 2019 году — 6554.

В декабре 2020 года датские парламентарии по примеру соседней Швеции поддержали внесение изменений в уголовное законодательство. В соответствии с ними секс без явно выказанного согласия считается изнасилованием. Данная трактовка определения насильственных действий сексуального характера совпадает с определением изнасилования, приведенным в статье 36 Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием («Стамбульская конвенция»).

Сторонники нового закона считают, что он поможет датским прокурорам: они часто сталкиваются с нехваткой доказательств в случаях, когда преступники используют угрозы насилия и неявное принуждение, вступая в половой контакт с жертвой. Учитывая тот факт, что многие женщины в момент нападения впадают в своеобразный ступор и боятся оказывать какое-либо сопротивление, данная инициатива не лишена своей логики.

Вместе с тем обвинение в изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера — достаточно популярная западная тенденция последних лет. От потерпевшей в большинстве случаев даже не требуется доказательств того факта, что в момент полового акта к ней было применено насилие.

Новации в датском уголовном законодательстве направлены на то, чтобы изменить концепцию «презумпции невиновности». Согласно ей отсутствие вины должен доказывать обвиняемый, от гипотетической жертвы требуется только заявить о произошедшем преступлении и указать на обидчика.

Нельзя при этом сказать, что такая тенденция свойственна только уголовному законодательству. То же спортивное право давно апеллирует такой категорией как «презумпция вины» — спортсмен, обвиняемый в нарушении антидопингового законодательства, автоматически теряет право на участие в соревнованиях и обязан доказать свою невиновность.

Особое мнение

Дмитрий Аграновский, адвокат и правозащитник:

«К сожалению, при внешнем идиотизме ситуации все не так смешно — достаточно вспомнить, что, во-первых, что-то похожее на полном серьезе предъявлялось Джулиану Ассанжу и было одним из оснований для его задержания. Во-вторых, внедрение в нашу жизнь электронных технологий давно идет бесконтрольно. Скоро за каждым нашим шагом, в том числе и в самых интимных сферах, будет вестись наблюдение — и хорошо еще, если только спецслужбами, а не частными и праздными лицами. И вопреки многим прогнозам, человек вряд ли привыкнет к такому наблюдению, поэтому его поведение будет меняться в сторону болезненных отклонений психики. Само предложение по внедрению электронных устройств в сферу интимной жизни является извращением и не несет ничего, кроме вреда. Если быть логичным, тогда просто надо обязать партнеров использовать видеорегистраторы — и не только в этом процессе, но и вообще в любой момент общения. Я надеюсь, такие предложения не получат широкого распространения, материалы, полученные таким образом, не будут использоваться в качестве доказательств в суде, и вообще до нас это не дойдет».

Обвинения в сексуальном насилии в странах Северной Европы практически равнозначны полной дискредитации личности во всех сферах жизни общества. Правозащитные организации и правоохранительные органы регулярно публикуют сведения о количестве сексуальных преступлений за тот или иной период времени.

При этом отсутствует информация о количестве оправдательных судебных решений по делам об изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Помимо прочего, нигде не указан процент ложных обвинений в изнасиловании.

Инициатива, предложенная iConsent, во многом не нова. Уже несколько лет существуют несколько приложений со схожим функционалом. К их числу можно отнести We-Consent, UConsent, YesMeansYes, LegalFling и другие.

Есть вероятность, что реальный процент изнасилований в Дании составляет около 55-60% от числа всех заявленных случаев. Достигни он хотя бы 70%, использование таких приложений как iConsent вполне могло бы быть принято на законодательном уровне. Причем цель создания таких сервисом вовсе не в том, чтобы уберечь потенциальных жертв. Сделать это с помощью мобильных приложений практически невозможно.

Документальное подтверждение согласия необходимо в первую очередь тем, кто потенциально может быть обвинен в изнасиловании. Учитывая процент обвинительных приговоров и ужесточение законодательства, регулирующего половую свободу и неприкосновенность, число таких обвинений, в том числе ложных, будет только расти. Поэтому корпорации уже начинают продумывать возможные варианты существования в новой реальности.