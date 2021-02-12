Набирает обороты скандал, в котором обвиняется губернатор Нью-Йорка: он отправлял носителей коронавируса в дома престарелых, где они впоследствии заражали других стариков. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press.

Более девяти тысяч выздоравливающих пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк были переведены из больниц в дома престарелых на ранней стадии COVID-19 в соответствии с противоречивой директивой губернатора Эндрю Куомо. Эта цифра на 40% превышает ту, которую ранее предоставил Минздрав региона.

Новые данные появились, поскольку власти Нью-Йорка были вынуждены признать, что занижали общее число смертей от COVID-19 среди пациентов, находящихся на длительном лечении. Ранее сообщалось, что от коронавируса погибли 8,5 тысячи человек, сейчас выяснилось, что от COVID-19 скончались 15 тысяч.

В директиве администрации Эндрю Куомо от 25 марта сказано о том, что домам престарелых запрещено отказывать в приеме пациентов только в том случае, если у человека официально выявили коронавирусную инфекцию. Власти Нью-Йорка пошли на этот шаг, чтобы освободить место в больницах, которые были переполнены в первые дни пандемии. Однако после этого губернатор Эндрю Куомо подвергся критике со стороны защитников домов престарелых и родственников пожилых людей. Они заявили, что такая мера может поспособствовать распространению COVID-19 в регионе.

В результате губернатор Нью-Йорка отменил свою прежнюю директиву 10 мая, запретив домам престарелых принимать пациентов с COVID-19 без отрицательного результата теста. Несмотря на это, Эндрю Куомо обвиняют в сознательном заражении пожилых граждан США коронавирусом. В это же время власти штата пытаются всячески потушить разгоревшийся вокруг губернатора скандал.

Так, представители органов здравоохранения штата утверждают, что именно бессимптомные сотрудники домов престарелых, а не отправленные туда пациенты с COVID-19 были движущим фактором вспышек заболеваний. Они также отмечали, что по закону дома престарелых не должны были принимать тех, о ком они не могли должным образом заботиться.

«По крайней мере, 98% домов престарелых в штате имели COVID-19 в своих учреждениях до их первой или повторной госпитализации. Как мы видели по всей стране, основной причиной инфекций, по-видимому, является бессимптомный персонал», — сказал государственный уполномоченный по здравоохранению штата, доктор Говард Цукер.

Он добавил, что директива от 25 марта полностью следовала федеральному указу, и что после ее отмены процент случаев смерти от коронавируса в домах престарелых по всему штату не изменился. Однако лидер калифорнийской группы врачей Майкл Вассерман считает, что чиновники из Нью-Йорка стремятся таким образом переложить свою вину на персонал домов престарелых.

«У меня никогда не возникало никаких сомнений в том, что отправка пациентов с COVID-19 в совершенно неподготовленные, недоукомплектованные кадрами, с недостаточными ресурсами дома престарелых увеличила передачу коронавируса и привела к большому количеству смертей», — сообщил он.

В свою очередь Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил отчет, подвергшийся резкой критике экспертов в области здравоохранения. В нем сказано, что пациенты, отправленные в дома престарелых, не представляют большой опасности для пожилых людей, поскольку они проводят в заведении в среднем девять дней (сколько времени требуется людям, чтобы перестать быть переносчиками).

«Любая внедренная политика, которая не делает все возможное для предотвращения попадания COVID-19 в медицинское учреждение, имеет потенциал для увеличения распространения вируса. Новые данные еще раз подтверждает ошибочный подход государства к реализации ориентированной на больницу стратегии борьбы с пандемией», — заявил президент крупной группы домов престарелых в Нью-Йорке Стивен Ханс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что США заставили украинские власти отказаться от российской вакцины «Спутник V», навязав им менее эффективный и более опасный американский препарат Pfizer. Кроме того, Вашингтон унизил Киев, подарив ему лишь холодильник для хранения вакцины.