Власти Судана заявляют о наращивании Эфиопией сил вблизи Аль-Фашаги

Хартум, 12 февраля. Член переходного Суверенного совета Судана Шамсуддин Каббаши заявил, что Эфиопия планомерно наращивает военный потенциал вблизи района Аль-Фашага, сообщает информационное агентство Alrakoba.

В интервью СМИ он подчеркнул, что вооруженные силы страны не уступят ни дюйма территории в спорном приграничном регионе. По его словам, на сегодняшний день армии удалось защитить значительную часть земель — порядка 90%, однако остался еще один населенный пункт — Катран.

Каббаши также сообщил, что со стороны Эфиопии совершаются регулярные нападениях на суданских военнослужащих, что провоцирует напряженность. Он добавил, что Аддис-Абебе «не хватает мужества объявить войну», при этом выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Аль-Фашаге. Представитель Суверенного совета считает переговоры единственным правильным путем, благодаря чему удастся избежать эскалации.

Напомним, разногласия между двумя соседними государствами связаны с небольшой территорией площадью около 600 квадратных километров. Эти земли уже длительное время являются камнем преткновения в отношениях, поскольку ни одна из сторон не намерена уступать оппоненту. Это привело к боестолкновениям в приграничном районе.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подробно разбиралась в причинах судано-эфиопского конфликта в Аль-Фашаге и перспективах его урегулирования.