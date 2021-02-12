10 идей подарка для девушки на 14 февраля: выбираем сюрприз для любимой женщины ко Дню святого Валентина

День святого Валентина — праздник особенный. Пусть он не соотносится с православными традициями, но в России его отмечают. Как же иначе, ведь это День всех влюбленных, когда принято говорить приятные слова своей второй половинке, преподносить милые сюрпризы и обязательно признаваться в любви.

А чтобы поздравление запомнилось, важно заранее продумать, что подарить девушке или любимой жене на 14 февраля. Журналист ФАН сделал подборку оригинальных и милых презентов, которые порадуют каждую женщину.

Как правильно выбирать подарок любимой женщине на 14 февраля

Этот праздник наполнен романтикой, поэтому и презенты тоже должны быть романтичными. Вряд ли женщина представляет себе поздравление без букета цветов. О них не стоит забывать, каким бы дорогим или бюджетным не был «основной» подарок. Цветы могут быть любыми: благородные розы, нежные ромашки или пестрые хризантемы. Неважно, какой именно букет вы подберете, главное — что цветы мгновенно создают праздничное настроение и служат выразительным знаком внимания со стороны мужчины.

Решая, что подарить девушке или жене на День святого Валентина, откажитесь от бытовых идей. Даже если в вашем доме нет ультрамодной сковородки или ваша вторая половинка давно хочет моющий пылесос, праздник всех влюбленных — не лучший повод исполнить ее «мечту». Даже самый полезный девайс для уборки или готовки в этот день будет не уместным. Лучше подумайте над тем, что принесет девушке искреннее удовольствие. Подарок должен быть не столько практичным, сколько романтичным, для души.

Не бойтесь экспериментировать и проявлять инициативу. Поверьте, абонемент на процедуру в модный салон красоты вовсе не обидит девушку и не станет для нее «прозрачным намеком» на недостатки внешности. А месяц оплаченных походов в бассейн или спортзал принесет не только радость, но и пользу для здоровья. Девушки, которые пока платят за себя сами, будут рады такому знаку внимания и возможности сократить собственные расходы в следующем месяце. А замужняя женщина не откажется от возможности посвятить несколько часов в неделю себе любимой, оставив на супруга или маму дом и детей.

Идеи подарков на 14 февраля девушке или жене

Итак, что же подарить любимой женщине на День влюбленных? Вот подборка оригинальных идей, которые порадуют вашу вторую половинку.

Украшения

Лучшие друзья девушек — это бриллианты, поется в известной песне. Конечно, это не значит, что нужно срочно бежать в банк за кредитом и покупать бриллиантовые серьги или дорогое кольцо. Украшения бывают разными — и по цене, и по наполнению. Но независимо от их исполнения, они всегда нравятся каждой девушке.

Самые романтичные подарки девушке на 14 февраля:

колечко с россыпью камушков;

серьги оригинального дизайна;

шармы — небольшие съемные подвески, которые носят на цепочке на шее.

Они могут быть выполнены из золота или серебра, дополнены драгоценными или полудрагоценными камнями. Не только бриллианты — друзья девушек, но также аметисты, агаты, жемчуг, фианиты, камни Сваровски и даже бюджетный цирконий.

Сладости

Ни одна девушка, даже соблюдающая строгую диету, не откажется побаловать себя в праздник чем-то вкусным. А значит, можно подарить ей набор сладостей ручной работы, оформленный красиво и необычно. Сладкие подарки девушке и жене на 14 февраля — это:

набор шоколадных конфет в форме сердечек в красивой упаковке;

набор разноцветных макарун — нежных печенюшек с добавлением миндаля, которые мгновенно поднимают настроение своим ярким видом и удивительным вкусом;

сладости в тематической упаковке — если вы не успели заказать в кондитерской конфеты или печенье, выбирайте в супермаркете упаковки с романтическими надписями и милыми картинками. К празднику многие производители готовят тематические серии кондитерских изделий, которые придутся как раз кстати.

Сладкий подарок может стать основным, если дополнить его букетом цветов, или дополнением к другому сувениру.

Путешествие на двоих

Нет ничего романтичнее, чем провести вдвоем выходные. Такой презент запомнится надолго и станет самым приятным сюрпризом. Если финансы позволяют, можно купить горящий тур в теплые страны — на Мальдивы или Гоа. Если возможности уехать за пределы России нет, можно спланировать не менее увлекательное путешествие не только внутри страны, но даже в собственном городе.

Так как 14 февраля выпадает на воскресенье, никто не помешает вам отправиться за город покататься на лыжах или посетить интересный туристический объект. Можно прогуляться в зоопарк или даже полетать на воздушном шаре. Главное, чтобы в этом путешествии были только вы вдвоем: это станет самым лучшим и необычным подарком для девушки на 14 февраля.

Водная прогулка

Арендовать катер и прокатиться по озеру, морю или реке — очень романтично. Несмотря на то, что погода в середине февраля холодная даже в южных регионах, вряд ли ваша вторая половинка заметит холод. Достаточно одеться потеплее, взять с собой чай или кофе в термосе и легкий перекус, и можно наслаждаться обществом друг друга.

Водная прогулка — недорогой и запоминающийся подарок для любимой женщины ко Дню святого Валентина. Даже спустя годы воспоминания о нем сохранятся в памяти. А сколько красивых фотографий можно сделать во время этого небольшого путешествия!

Мастер-класс

Современная женщина обожает узнать что-то новое и никогда не откажется научиться интересному делу у профессионала. Например, готовить удивительные пирожные или мастерить оригинальные брошки. Наконец, не столько полезно, сколько интересно и весело будет научиться лепить глиняные горшки или играть на барабанах.

В большинстве городов в выходные проводят мастер-классы по самым разным творческим направлениям. Запишитесь на него вместе и будьте уверены, впечатлений от совместной новой деятельности хватит надолго.

SPA-процедуры

Это прекрасный подарок для любимой жены, который она оценит по достоинству. Возможность расслабиться, получить удовольствие от массажа и уходовых процедур, пара часов релакса вдали от бытовых забот, офисных проблем, детей и домашних заданий позволят каждой женщине стряхнуть груз постоянного стресса и почувствовать себя красивой и полной сил. Пусть эти часы вы проведете не вместе, но будьте уверены, такой подарок станет исключительно приятным сюрпризом.

Набор косметики

Покупать для женщины тушь или губную помаду — дело неблагодарное. Каждая девушка обладает собственными пристрастиями в выборе косметики, знает, что подходит ей лучше, а какие средства вызывают аллергию. Но вот к некоторым видам косметики неравнодушны абсолютно все дамы, и их смело можно включать в подарочный набор.

Ароматические масла для аромалампы настраивают на романтичный лад. Если вы планируете ужин при свечах, такой презент будет еще более уместным.

Набор косметики для душа — гель с нежным ароматом или несколько бомбочек для ванн служат и средством ухода за собой, и приятной, расслабляющей мелочью в конце напряженного дня.

Набор модных кремов для рук, ног, тела в оригинальных тюбиках или премиального бренда тоже отлично подойдет. Часто, выбирая косметику, женщина отдает предпочтение дорогим средствам для ухода за кожей лица, тогда как на ручках и ножках может сэкономить. Такой презент тоже будет оценен по достоинству. Ведь каждая женщина отлично знает, сколько стоит премиальная косметика.

Уютный плед

Совершенно не обязательно холодный февральский день проводить на улице. Куда более приятно встретить праздник, уютно укутавшись в теплый плед на диване, попивая горячий шоколад за просмотром романтической комедии.

Подарите любимой мягкий плед с креативными узорами и бумбончиками по краям. Одновременно романтичный и полезный подарок доставит ей радость. Другие варианты интересных и прикольных подарков из домашнего текстиля к 14 февраля:

подушки-сердечки;

покрывало для кровати;

объемное и пушистое банное полотенце с романтическим узором.

Домашний текстиль всегда декоративен и создает особое настроение в помещении. Декоративные подушки — беспроигрышный вариант для любого интерьера. Хотите порадовать любимую, выбирайте их в форме зверюшек или с забавными мордочками котиков, лисичек, мишек.

Домашняя одежда

И для любимой девушки, и для спутницы жизни это всегда приятный подарок. Одежды много не бывает, а любое обновление гардероба приносит радость. Выбирайте пушистый банный халат или махровый домашний костюм. Пока на улице царит зима, в таком наряде любимой будет тепло и уютно.

Хотите чего-то более креативного? Отличным подарком ко Дню святого Валентина для любимой станет костюм кигуруми в виде зайки или кошечки. А если вы живете вместе, смело подбирайте два одинаковых костюма, не переживая об их дизайне. Прикольные зебры, единороги или драконы будут поднимать вам настроение всякий раз после работы и в выходные.

Техника для души

Технические новинки приятны каждой современной женщине. Можно подарить ей новый смартфон — будьте уверены: в ближайший год любимая не будет расставаться с вашим подарком почти ни на минуту.

Можно ограничиться презентом подешевле, но не менее полезным. Беспроводные наушники незаменимы, если девушка любит слушать музыку на пробежке или добираясь на учебу, работу утром. Удобная селфи-палка позволит делать яркие фотографии в поездках, путешествиях и выходные дни.

Умные часы с шагомером и контролем пульса важны не только спортсменкам, но и тем дамам, которые следят за активностью и весом. А автоматические ролики для домашнего педикюра и щеточки для пилинга кожи лица и тела помогают ухаживать за собой, когда времени для поездки к косметологу не хватает.

Выбирайте одну из этих приятных вещиц и смело дарите любимой в День святого Валентина.