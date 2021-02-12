Увеличение пенсий поможет простимулировать развитие экономики России

Любое увеличение различных пособий или пенсий — это один из способов стимулировать развитие экономики. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Надо еще работать и работать»

Государство не может сразу обеспечить всех российских пенсионеров высокими пенсиями, однако правительство поэтапно работает над этой задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — заявил он.

Развитие экономики

Как отметил Артем Деев, государство действительно поступательно работает над благосостоянием граждан, в том числе пенсионеров. Ведь индексация пенсий производится ежегодно, и на период до 2024 года она будет увеличиваться выше размера инфляции — на 5–6%. Кроме того, озвучиваются инициативы по индексации для работающих пенсионеров, у которых размер пенсии остается неизменным с 2016 года. Кроме того, повышенные размеры государственных пенсий получают участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, участники боевых конфликтов и так далее.

«Любое увеличение различных пособий или пенсий — это один из способов стимулировать развитие экономики. Так как деньги, которые получают граждане, тратятся ими на продукты и различные товары, а предприятия таким образом обеспечивают спрос на свою продукцию. Высокий спрос дает им возможность уплачивать налоги, поддерживать на постоянном уровне занятость, сохранять свои трудовые кадры и так далее», — пояснил Артем Деев.

Экономист выразил надежду, что поступательная работа государства в отношении повышения пенсий будет способствовать росту благосостояния наших граждан, особенно самых незащищенных категорий — пенсионеров, семей с детьми, многодетных семей и прочих.

Новым руководителем Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования. Пост главы ПФР покинул Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.