Эксперт назвал причину роста курса биткоина

Москва, 12 февраля. Старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер в комментарии украинскому изданию «Обозреватель» пояснил, почему предпоследняя неделя февраля будет благоприятной и прибыльной. «Сейчас нет надобности в публикации новостей по монетарной политике разных стран, чтобы появлялся повод продолжать покупки по BTC\USD. Основной триггер – это узнаваемость биткоина, заслуги роста за последний год, почти на 250% и с начала года уже на 37%, высокая доходность и потенциал стремительного роста как обещают во всех СМИ», — считает эксперт.

По мнению Шустера, спровоцировать биткоин на рост поможет увеличение количества инвесторов и новых клиентов. Он подчеркнул, что важным инструментом являются также заявления знаменитостей в соцсетях и других медийных источниках. Кроме того, эксперт указал и минимальную стоимость криптовалюты, которая может появиться на рынке — это примерно 42 тысячи долларов.

«В данном сильном техническом диапазоне, если его достигнут, появится покупатель. Целевой уровень роста к 51 тысяче долларов не является окончательным, потому тотально фиксировать все позиции и конвертировать биткоин в другие криптовалюты, или в национальную валюту смысла нет», — пояснил Шустер.

Аналитик уверен, что самой верной инвестиционной тактикой станет удержание среднесрочных позиций биткоина. Шустер считает, что на первый квартал 2021 года криптовалюта достигнет цифры в 56 тысяч долларов.

«Соответственно гонка и рост пока не завершили и нас ждут новые крипторекорды», — заявил эксперт.

Но не исключает собеседник «Обозревателя» и некоторые риски. Алекс Шустер призвал прислушиваться к мнению SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), направленного на деятельность Илона Маска. Эксперт объясняет это тем, что новости о штрафных санкциях за манипулирование рынком могут спровоцировать резкий спад ценника примерно до $42 000 за один биткоин.

Напомним, общие инвестиции американской компании Tesla в криптовалюту составили порядка миллиарда долларов. Коллеги Илона Маска даже заявили, что в будущем будут принимать биткоины в качестве оплаты своей продукции.