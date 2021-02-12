Группа «СерьГа» выпустит альбом об одиночестве жителей больших городов

Российский музыкант, поэт, композитор и основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин признался ФАН, что новый альбом коллектива будет посвящен проблеме больших городов и одиночеству в них человека.

Рок-музыкант рассказал, как идет работа над новым материалом, объяснил различия между готовящейся сольной пластинкой и будущим альбомом группы, а также выразил свое отношение к онлайн-концертам в период пандемии.

— Сергей Юрьевич, осенью 2020 года вы анонсировали выход сразу двух новых альбомов — вашего сольного проекта и пластинки группы «СерьГа». Как идет сейчас работа над пластинками?

— Работа идет активно — одна пластинка будет к апрелю, а другая пластинка будет к июню. Если будет возможность, то, может быть, и к осени еще что-то выпущу. Но пока не будем загадывать.

— А какими они получаются по тональности? Чем отличается подход при работе над сольной пластинкой и общим альбомом группы?

— Все идет легко — и там, и там мои песни. Просто в пластинке под именем «СерьГа» меньше песен на бытовую тему. Скажем так, что там все более крупно, есть метафизика и тому подобное. Эта музыка, что хорошо играется на больших фестивалях на рок-н-рольную аудиторию. А в сольной пластинке более приземленные песни. Иногда это просто песни о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Бытовая тематика иногда играет свою роль, есть какие-то важные нюансы нашей обычной человеческой жизни.

Не хочется все мешать в одну кучу. И те, и другие темы в принципе важны. Хотя по большому счету, это все об одном — песни говорят о любви, о добре и о том, что надо гордо нести свой флаг, если ты его, конечно, нашел. Они о том, что свое дело надо делать честно, открыто. Тем не менее, в пластинке группы «СерьГа» речь пойдет о крупном — о проблеме больших городов, где человек может потеряться, о том, что, фактически, идет Третья мировая война.

— То есть в альбоме группы «СерьГа» вы хотите поговорить об актуальных проблемах, о том, что происходит в мире?

— И те, и те проблемы актуальны. Только есть проблемы, которые волнуют маленького человека, проблемы его жизни, а есть проблемы, которые волнуют человека как жителя планеты Земля, как жителя России. Нельзя сказать, что одни вещи серьезны, а другие — нет. И там, и там все очень важно, но я просто не хотел складывать эти темы в один вектор.

Например, раньше песни «А что нам надо» и «Я хочу пить с тобой» могли звучать на одной и той же пластинке, но сейчас я хочу разделить сольную пластинку Сергея Галанина и пластинку группы «СерьГа».

— 2020 год стал временем онлайн-концертов. Некоторые рок-группы, например, «Чиж & Co» смогли переориентироваться на новый формат. А как вы относитесь к онлайн-мероприятиям?

— Я один раз участвовал в таком концерте с Гариком Сукачевым. Это удел самых крутых наших групп, которые могут собрать большую аудиторию. Все эти концерты, понятное дело, организовываются на коммерческой основе, и часто это представляет собой участие в некоей рекламной компании. Вот группа «Чайф» сотрудничает с НТВ, другие группы — еще с какими-то телевизионными платформами. Я всегда выступаю за такое — почему бы нет? Человек сидит дома на карантине и за какие-то небольшие деньги он может все это посмотреть в прямом эфире.

— Несмотря на пандемию, вы продолжаете выступать, но только на небольших площадках. Сегодня, например, в «Академ джаз клубе». Скучаете при этом по большим залам?

— У нас, слава богу, сейчас уже начинаются достаточно большие концерты в связи с тем, что все-таки ситуация в России с коронавирусом гораздо лучше, чем в других странах. Вот впереди у нас Санкт-Петербург — 27 февраля в клубе «Космонавт» будет концерт, а это достаточно большая площадка. В Москве 8 марта будет концерт в «Главклубе». Наконец-то большие площадки начинают уже надежно функционировать. Маленькие концерты тоже интересные, во время них идет очень близкое общение. Но, на самом деле, и у больших, и у маленьких форматов есть своя прелесть и свои какие-то, может быть, недостатки — как и во всей жизни.

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