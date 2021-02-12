Елена Панина: Германия поддержала СП-2 из страха стать жертвой борьбы США и Китая

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью российскому «РИА Новости» заявил, что в его организации исходят из того, что газопровод «Северный поток — 2» все же будет доведен до логического завершения.

До окончания строительства осталось всего ничего. По данным Датского морского управления, оставшийся датский же участок должен быть закончен не позднее конца апреля 2021 года. А затем начнутся мероприятия по запуску его в рабочем порядке.

Но чем ближе эта дата, тем упорнее противниками «Северного потока — 2», прежде всего, Польшей с прибалтийскими странами и Украиной, предпринимаются попытки сорвать проект. Хотя и в самой Германии есть оппозиция немецко-российскому энергетическому сотрудничеству.

Но оно насчитывает уже 50 лет, начавшись еще во времена ФРГ и СССР. Отношения между Берлином (а ранее Бонном) и Москвой носят особый характер и складываются как из геополитических интересов, так и из сложной истории, о чем на днях напомнил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он связал историю Второй мировой войны и нынешние взаимоотношения двух государств, говоря о «Северном потоке — 2».

Учитывая, что немецкая политика весьма неохотно идет на радикальные решения и перемены, все говорит в пользу завершения строительства газопровода. Потому что дело не только в каких-то исторических комплексах, которые Берлин, как заявляют недовольные поляки и украинцы, может испытывать перед Москвой. Меняется Германия, меняется Европейский союз и меняется мир.

ЕС, созданный изначально как чисто «американский проект», под воздействием немецко-французского тандема стремится обрести собственную субъектность. Поэтому статусные германские аналитики все чаще и настойчивее ставят вопрос о пересмотре прежних догм о неизменности трансатлантических отношений.

Это означает, что в Германии очень серьезно задумываются о том, как бы не оказаться жертвой растущего соперничества между Соединенными Штатами и Китаем. Один из способов Берлин видит в продолжении сотрудничества с Россией, чему, в том числе, служит и проект «Северный поток — 2».

Поэтому те немецкие политики, руководствующиеся национальными интересами, отвергают попытки определенных сил в Евросоюзе, в целом, и в Германии, в частности, навязать приоритет так называемых абстрактных «ценностей», за которыми на самом деле стоит американское влияние.

Как отмечает тот же Хармс, «Северный поток — 2» — это целый комплекс важных проблем, включая «защиту климата, реформу энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическую безопасность Украины».

Берлину и Москве целесообразно решать их в духе сотрудничества, а не вражды.