Эксперт назвал поэтапное увеличение размера пенсий усилением социального вектора

Усиление социального вектора развития страны будет продолжаться, и это необходимость, поскольку социальные гарантии для пожилых людей — это единственный источник их доходов. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Поэтапная работа

Российские власти не могут в одночасье обеспечить всех пенсионеров высокими пенсиями, однако правительство поэтапно работает над этой задачей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — заявил он.

Усиление социального вектора

Как отметил Андрей Лобода, сегодня уже очевидно, что государство взялось коренным образом повысить уровень и качество жизни пенсионеров в России. Усиление социального вектора развития страны будет продолжаться, и это необходимость, поскольку социальные гарантии для пожилых людей — это единственный источник их доходов.

«Если говорить о начале пути независимой России в 90-е годы прошлого века в части поддержки пенсионеров, то материальная помощь гражданам была чисто символической, ее хватало, по сути, на оплату коммунальных услуг и несколько походов в продовольственный магазин. Покупательную способность денежных средств тогда серьезно «съедала» гиперинфляция», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт заметил, что уже почти 20 лет российская экономика живет в относительно стабильных условиях. Еще лет десять назад выплачиваемые пенсии смотрелись вполне солидно. Но на фоне мировых экономических кризисов, санкций и одновременного обвала нефтяных цен в 2014 году последовала новая реальность: рубль значительно сдал свои позиции, и вместе с ним сократилась его покупательная способность.

«По итогам прошлого года средний размер пенсий в России составил 14 924 рубля. Понятно, что индексации пенсий будут многоэтапными, и шаг за шагом они будут подтягивать уровень жизни пожилых соотечественников до достойного. Очень важно, что сегодня для государства и работающие пенсионеры перестали быть проблемой, такое отношение к ним со стороны монетарных профильных властей всегда казалось мне аморальным. Жить, а не выживать людям старшего возраста поможет сильный рубль. Ведь многие беды кроются именно в нем», — добавил Андрей Лобода.

Эксперт уверен, что слабый рубль — это рост цен на все товары и услуги. Если решить этот вопрос, то и государству, и простым людям станет намного легче и проще жить. В текущих условиях справедливый размер средней пенсии в России должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Это тоже не такая уж и большая сумма.

«Очень жаль, что на сегодняшний день за рубежом у российских физических и юридических лиц накоплено более 1,1 триллиона рублей. Это астрономическая сумма подкармливает экономику не совсем лояльных к России стран. Нужно переосмыслить этот вопрос и вернуть эти деньги обратно в Россию», — заключил Андрей Лобода.

Новым руководителем Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования. Пост главы ПФР покинул Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.