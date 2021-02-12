Власти Джубы подтвердили приверженность сотрудничеству с Суданом

Хартум, 12 февраля. Председатель переходного Суверенного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан получил письмо от президента Южного Судана Салвы Киира, которое касалось отношений двух стран и путей их развития, сообщает информационное агентство Suna.

Послание было получено политиком во время его встречи с членами посреднической делегации из Джубы в Республиканском дворце. В нем также идет речь об усилиях соседнего государства, направленных на урегулирование напряженности на границе с Эфиопией.

В свою очередь глава Суверенного совета выразил признательность южносуданским властям за помощь в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе. Абдель Фаттах аль-Бурхан подчеркнул важность сохранения прочных взаимоотношений между соседними странами и расширения сотрудничества в различных сферах. Он добавил, что Хартум по-прежнему открыт для диалога и нацелен на решение вопросов путем переговоров.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала о проведении Советом министров Судана своего первого заседания после окончания процедуры формирования состава. Оно состоялось под председательством премьера Абдаллы Хамдока после того, как новые главы ведомств принесли конституционную присягу.