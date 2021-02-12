Как не оказаться в дураках: топ худших подарков ко Дню святого Валентина

Можно долго спорить о том, что День всех влюбленных — совсем не праздник, и отмечать его не стоит. Но влюбленные во всем мире все равно будут поздравлять друг друга. Советовать, что подарить тому или иному человеку, — занятие бессмысленное. Но список самых неудачных, глупых и несуразных подарков будет очень кстати к 14 февраля.

Соцопрос

Портал Picodi провел среди своих пользователей опрос на тему сюрпризов на День святого Валентина. Проанализировав ответы респондентов, удалось выяснить, какие подарки не нравятся ни мужчинам, ни женщинам. Как оказалось, девушки не любят, когда им дарят алкоголь (36%), спортинвентарь (26%), мягкие игрушки (21%), элементы интерьера (18%) и настольные игры (17%).

Что касается мужчин, то они солидарны с женщинами лишь в одном — мягкие игрушки действительно лучше не дарить (20%). Также молодым людям придется лишь изображать радость, если подарком окажется открытка (25%), интимные игрушка (25%), косметика (22%) или цветы (32%).

Фраза: «Главное — не подарок, а внимание» будет верна, лишь когда подарок настолько плох, что его хочется просто забыть. Будет она сказана в том случае, если партнер просто не захочет обидеть дарителя своим категоричным ответом. Если вы не хотите услышать эту фразу в День всех влюбленных, в материале ФАН — список того, что ни при каких обстоятельствах не надо покупать своей второй половинке.

Рамка для фотографий

Это подарок, отдающий школьным максимализмом. Если глубоко влюбленная девушка мечтала бы повесить фото своего суженого над кроватью, то она, скорее всего, приобрела бы такую рамку самостоятельно. Если ваша вторая половинка до сих пор этого не сделала, то подобные проявления любви ей покажутся неуместными.

Средства гигиены

Зайдя в любой супермаркет перед 14 февраля, мы сталкиваемся с хитрым маркетинговым ходом. Нам пытаются внушить, что в подарке в виде средств личной гигиены нет ничего плохого. Можно заметить, как в преддверии Дня всех влюбленных на витринах красуются оформленные «дуэты» из дезодорантов и гелей для душа. Посыл понятен: этими средствами пользуются все, поэтому их необходимо купить, чтобы подарить своей второй половинке. Однако данный презент может быть расценен отрицательно, вроде: «От тебя плохо пахнет, поэтому срочно иди в душ».

Одежда и нижнее белье

Такие презенты скучны и банальны, а нижнее белье — очень интимный предмет, вручение которого может вызвать у получателя смущение. Дарить подобное можно только в том случае, если вы наверняка знаете, что вторая половинка хочет получить именно эту вещь. Не стоит забывать, что празднование Дня святого Валентина подразумевает романтичное настроение, а набор носков или галстук, полученные в подарок, вряд ли будут ему способствовать. Не стоит дарить 14 февраля:

носки;

брюки;

спортивные костюмы;

рубашки;

иные предметы гардероба, в том числе и аксессуары — шарфы, галстуки, перчатки и прочие.

«Ой, все»

Не стоит дарить в День святого Валентина презенты, намекающие на несовершенства фигуры и внешности (сертификат в фитнес-клуб, спортивный инвентарь, пояс для похудения и так далее), а также на наличие вредных привычек, например книгу «Как бросить курить». Такие презенты могут не только обидеть, но и понизить самооценку. Кроме того, мало кому понравится получить в подарок практически прямой укор в каком-то недостатке и предложение его устранить.

Арсенал домохозяйки

Кухонная утварь — не самый удачный подарок для дамы. Таким презентом можно дать понять, что в первую очередь вы цените в своей возлюбленной хозяйственность, а не женственность. Согласитесь, не самый приятный комплимент в праздник, предполагающий самые проникновенные и романтические признания. К таким подаркам относятся не только принадлежности для приготовления пищи и уборки, но и любые предметы, позволяющие обустроить быт, например вазы, шторы, ковры и так далее.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, откуда прорастают корни Дня всех влюбленных и кто такой святой Валентин.