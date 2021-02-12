Стрижак поддержала высказывание Литвиновой о свободе творчества 

Санкт-Петербург, 12 февраля. В программе «Познер» российская актриса и кинорежиссер Рината Литвинова заявила, что «государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать, что снимать». Когда государство может помочь художнику реализовать смелые идеи, а когда деятелям культуры стоит творить за счет частных инвесторов, рассказала директор театра «Мюзик холл» Юлия Стрижак в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Если ограничить художника, то можно не получить великого шедевра. Поэтому художник должен быть свободным, он должен иметь возможность реализовать свои самые смелые идеи. Но при этом художники, которые получают поддержку государства, должны понимать, что это большая ответственность, потому что они используют народные деньги. То, что они предлагают публике, должно быть высокохудожественно, но при этом нравственно», — объяснила она.

То есть господдержка является неким цензором, чтобы не нести в массы пошлость, отметила директор театра «Мюзик холл».

«Если у художника есть явные противоречия с тем, что принято в обществе, и его действия оскорбляют чувства людей, то в таком случае творить лучше за счет спонсоров. Художнику нужно искать людей, которые без ума от его искусства и готовы оказать финансовую поддержку», — сообщила Стрижак.

Она также подчеркнула, что в творческой деятельности с меценатами все плохо, особенно в театральной сфере. Большинство приезжают в Россию для поддержки чего-то великого и незыблемого, например, крупнейших музеев, которые и без того получают большую господдержку.

Ранее в эфире Медиагруппы «Патриот» художник и скульптор Дмитрий Шорин рассказал, что в России можно рассчитывать на гранты или поддержку бизнеса, хотя в Европе живописцы и скульпторы получают больше внимания, им проще выставлять работы.