На Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля

В последние дни на Украине публично заговорили о неизбежных веерных отключениях света, предстоящих многим регионам страны. Власти заранее обвинили в этом Россию, Белоруссию и украинских олигархов, совместно «доведших нашу энергосистему до ручки». По мнению экспертов, во всем виноват элементарный бардак и воровство, царящие в руководстве отрасли и страны в целом, передает корреспондент ФАН из Киева.

Накануне украинские общественные активисты подали в национальный Антимонопольный комитет заявление о «злоупотреблении своим монопольным положением группой ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову». Миллиардера обвинили в том, что его структура «сознательно допустила ситуацию, грозящую отключениями электроэнергии миллионам потребителей». По данным общественников, ДТЭК намеренно поставила на свои теплоэлектростанции угля в разы меньше, чем установлено государством. Из-за чего и возник рекордный для страны дефицит.

Олигарха обвинили в том, что в самый разгар морозов сразу 12 тепловых энергоблоков, принадлежащих ДТЭК, вывели на незапланированный аварийный ремонт.

«Из-за действий группы Ахметова в энергосистеме Украины возник дефицит, который невозможно покрыть никак, кроме как импортом электричества из России и Белоруссии. Также из-за этого цена на электроэнергию для украинцев выросла на 15%. Это уже не первый шантаж страны украинским энергомонополистом. Но теперь он стал еще более жестоким и наглым», — заявили возмущенные общественники.

Эксперты констатировали — с начала нынешней зимы объединенная энергосистема Украины работала фактически в авральном режиме. А по мере того, как по всей стране ударили морозы и снегопады, ситуация стала и вовсе критической. Это наглядно выразилось в виде аварии на Запорожской ТЭС, 3 февраля оставившей без света и воды два небольших города — Энергодар и Днепрорудный. А обвинения в халатности на Ахметова посыпались уже потому, что его ДТЭК формирует порядка 70% в тепловой генерации Украины, тогда как признаком монополии является доля в 35%.

Как заявил в ходе брифинга в Киеве сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, нынешняя ужасная ситуация в энергосистеме Украины приведет к тому, что уже в ближайшие дни начнутся веерные отключения электричества в регионах.

«Если диспетчерам всей энергосистемы или отдельных энергорайонов станет ясно, что потребление электроэнергии превысило имеющиеся ресурсы, то они просто отключат десятки тысяч потребителей. Иначе произойдет системная авария, а это многомиллиардные убытки, почти вне зависимости от ее масштабов. Так что веерные отключения на Украине весьма вероятны, — пояснил Марунич. — Даже в Европе 8 февраля произошел развал единой энергосистемы ЕС на две части из-за того, что в Хорватии отключилась подстанция. Но европейская энергосистема намного лучше интегрирована, а также куда лучше оборудована, чем украинская. Факторов, которые спровоцируют веерные отключения, множество — это может быть вывод из эксплуатации блока АЭС, критическая ситуация на тепловых подстанциях и так далее».

В целом сопредседатель Фонда энергетических стратегий охарактеризовал ситуацию с электроэнергией на Украине как «очень плохая».

«Беда и в том, что сейчас мощности теплостанций недоступны — из-за того, что они выведены в аварийные ремонты. Таких недоступных мощностей сейчас на Украине — до шести гигаватт. Это очень много, такого не было никогда. При этом половина рабочих блоков наших ТЭС стоят из-за того, что для них просто нет угля. А ведь 20 октября 2020-го президент [Владимир] Зеленский в своем послании Раде прямо заявил: «Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами угля». Если бы власти понимали, что реально происходит в стране, им нужно было прямо сказать: «Украина не готова к отопительному сезону». А кабмину нужно было срочно создавать неснижаемый запас угля всеми генерирующими компаниями», — указал Марунич.

По его мнению, острая нехватка угля и некомпетентность лидеров страны — это факторы, которые никуда не исчезнут, поэтому веерные отключения на Украине, скорее всего, будут.

«Да, диспетчеры будут делать все возможное, чтобы этого избежать. Но, если возникнет реально критическая ситуация, то они воспользуются этим шагом как последним, чтобы не допустить энергетического коллапса всей страны. Дефицит энергии на Украине сейчас очень острый. Покрывается он сейчас только за счет импорта энергии с территорий Белоруссии и РФ. Если бы их не было, то уже были бы серьезные ограничения поставок и веерные отключения в регионах», — подытожил Марунич.

Как заявил журналистам киевский экономический эксперт Александр Гончаров, некомпетентные чиновники и жадные олигархи завели ситуацию в национальной энергетике в глухой тупик и «теперь впереди — только веерные отключения и народные бунты».

«Нынешняя ситуация в энергосистеме примечательна тем, что она точно такая же, как и во всех остальных сферах Украины. Олигархи, нагло приватизировавшие некогда общее имущество, а частично — просто паразитирующие на оставшейся от УССР госгенерации, завели ситуацию в полный тупик, — заявил Гончаров. — А до кабмина во главе с премьером Шмыгалем, наконец, дошло, что пора сбросить с себя ответственность за предстоящие веерные отключения энергии во многих регионах страны. Поэтому правительство заслало в офис президента «Экстренный план веерных отключений энергии», которые должны начаться уже со следующей недели».

По мнению Гончарова, ситуация с выработкой энергии дошла на Украине до критического состояния как минимум по двум причинам.

«Во-первых, это острая нехватка угля на складах тепловых электростанций. Она может спровоцировать общесистемную аварию в объединенной энергосистеме Украины. А также введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения. Так, по данным «Укрэнерго», на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС уменьшились с ноября в 5,7 раза — до 436,8 тысячи тонн, — заявил аналитик. — Во-вторых, уже просто страшно говорить о степени износа основных производственных мощностей ТЭС. По сути, они изношены «в лохмотья» и держатся на честном слове. Поэтому в последнее время различные форс-мажоры на станциях стали восприниматься как норма. Правительство и «Укрэнерго» намерены на время морозов до последнего балансировать энергосистему при помощи энергоблоков, работающих на газе, резко увеличить объемы генерации на ГЭС и ГАЭС. А также закрывать «дыры» в энергоснабжении с помощью импорта энергии из Белоруссии и России».

По мнению Гончарова, в условиях энергодефицита власти намерены палить на ТЭС сверхдорогой ныне газ — к работе энергосистемы уже подключены шесть газовых энергоблоков. Но это неизбежно приведет к серьезному росту стоимости электроэнергии для рядовых потребителей.