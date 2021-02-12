Осужденный за подготовку теракта в Крыму Сенцов предложил «раздробить Россию изнутри»

Москва, 12 февраля. Гость эфира интернет-канала «Исландия» Олег Сенцов, ранее осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену, неожиданно заявил, что украинская сторона обязана поддерживать не либеральный электорат в лице блогера Алексея Навального, а процессы в России, позволяющие раздробить ее на более мелкие куски. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

При этом Сенцов указал на то, что осужденный за мошенничество блогер не является другом Украины и представляет имперскую опасность.

«Нужно понимать, что Навальный не наш союзник, потому что он не считает Крым украинским, а для меня это очень чувствительный вопрос, маркер номер один. Его высказывания более авторитарные и не совсем демократические, хотя он, с одной стороны, говорит, что он демократ, а с другой, что он империалист. Я к этому очень с осторожностью отношусь», – заявил гость передачи.

Дипломат подчеркнул, что Киев обязан заняться разрушением РФ изнутри.

«Любой протест в России против Путина я буду поддерживать, потому что мы сможем тогда эту систему как-то расшатать, поддержать ее внешнее и внутреннее давление, чтобы повалить эту систему. Уже после этого она начнет рушиться, потому что невозможно прийти на место Путина и сесть на этот трон. Потому что на этом троне не написано «президент России», на этом троне написано «Путин» – система выстроена под одного человека», — заявил Сенцов в беседе с журналистами.

Ранее бывший политзаключенный заявлял, что Украина в первую очередь должна добиться от России уступок по международным направлениям, а также возвращения Крыма. Он так же подробно рассказывал о своих «подвигах» на одной из встреч со СМИ.