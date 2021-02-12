Новогодние выплаты на детей в Дагестане получили не все нуждающиеся

Махачкала, 12 февраля. Единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей в возрасте до семи лет в Дагестане получили более 13,5 миллиона семей, сообщили ФАН в региональном отделении Пенсионного фонда России. При этом соответствующие средства не дошли еще до 45 тысяч детей в республике.

В ведомстве призвали родителей подать заявления на осуществление этих выплат до конца марта. Это можно сделать, обратившись в подразделения фонда, либо на портале Госуслуг.

«Родители 45,5 тысячи детей в Дагестане еще не обратились за этими выплатами. Мы очень просим их сделать это в ближайшее время. Всего средства доведены до семей с 13,7 миллиона детей», – сообщили в ведомстве.

Выплаты в размере пяти тысяч рублей полагаются всем детям в возрасте до семи лет включительно. Об этом на большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года объявил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что это станет подарком на Новый год, так как многие массовые праздничные мероприятия были отменены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

В дагестанском отделении Пенсионного фонда напомнили, что большинству получателей деньги были переведены автоматически, без подачи соответствующих заявлений. Речь идет о родителях, которые уже обращались с заявлениями на получение других видов пособий.

«Однако если ребенок родился до 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат в течение прошлого года, необходимо самостоятельно подать заявление. Это касается также детей, родившихся после выхода президентского указа, то есть с 18 декабря», – рассказал собеседник ФАН.

В ведомстве также заверили, что всеми территориальными подразделениями фонда в муниципалитетах республики проводится разъяснительная работа среди местных жителей.

Ранее ФАН сообщал, что в города и районы Дагестана поступили дополнительные средства на осуществление других выплат – семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В муниципалитеты тогда было направлено 7,5 миллиарда рублей.