Правозащитник: Изъятие детей у русских немцев в Берлине — это бандитизм полиции

Юлия и Евгений Зайберт, у которых 8 февраля отобрали троих детей, сейчас пытаются получить помощь от российского посольства в Германии. Дипломаты уже заявили, что направили ряд запросов в правоохранительные и властные структуры с просьбой незамедлительно прояснить обстоятельства произошедшего и основания для изъятия детей из семьи. Об этом ФАН рассказали в посольстве России в Германии.

В ситуацию уже вмешался правозащитник, президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей. По его словам, изъятие детей у этой семьи может трактоваться как злостное нарушение международных норм, а поведение сотрудников полиции Берлина — откровенный бандитизм.

«Семья стала жертвой откровенно бандитского нападения представителей правоохранительных органов города Берлина, это вызывает возмущение. То поведение, которое проявили сотрудники полиции, не может быть никак оправдано никакими правовыми мерами. Некоторые высказывают сомнения в правдивости, говоря, что в Германии полиция работает законно, но, конечно, это не так. Многочисленные случаи беспредела и произвола властями ФРГ не только умалчиваются, что само по себе уже является преступлением против человечности, международного права. Средства массовой информации, которые в Германии не независимы, находятся на субсидировании государства, подобные истории не публикуют. Поэтому, конечно, в случае с поведением полицейских наказания для них нет и не будет», — заявил президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей.

В день инцидента, по словам матери детей Юлии Зайберт, полицейские вломились в квартиру, ее мужа жестоко избили. При этом в процессе скандала полицейские выкрикивали фразы, что «они собрались к Путину», и, избивая мужа Юлии, сказали, что «вот вам за Навального». Правозащитник Мурей считает, что такие националистические проявления в немецком обществе — результат пассивности властей и отсутствия каких-либо реальных инструментов защиты прав.

«Были нарушены многочисленные нормы: полиция не представилась, как это принято, например, в России. В Германии обязанность представляться и показывать документы тоже прописана, но для них это не обязательно. Постановления об обыске и изъятии детей тоже не было представлено, полиция применила силу, когда у них попросили указать на основания этих действий. Евгений был действительно избит, этот факт был зафиксирован, есть медицинское заключение. Там описано, что на теле и лице пострадавшего зафиксированы травмы, вызванные ударами руками. В общей сложности это, конечно, не последний случай. Этот тот случай, когда политика берет верх над социальными нормами. Немецкие власти не в состоянии контролировать рост этого беспредела и национализма. Если раньше анархическое состояние общества в Германии не приносило больших проблем, то сейчас эта пассивность властей привела к появлению репрессивного аппарата», — подчеркнул Гарри Мурей.

Правозащитник убежден, что российская сторона должна вмешаться в эту ситуацию и помочь семье Зайберт. Помочь необходимо и супругам, и их детям, которые на данный момент изъяты властями Германии. По словам собеседника ФАН, в данном случае возможно даже введение экономических санкций со стороны России в отношении Германии. Необходимо, чтобы российские органы опеки защищали не только своих граждан на территории России, но и оказывали помощь проживающим за рубежом, например на предмет выявления фактов насилия и нарушения их прав.