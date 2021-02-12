Александр Олешко о возвращении шоу «Точь-в-точь»: Здесь никто никого не унижает

Известный российский актер театра и кино и телеведущий Александр Олешко заверил ФАН, что новый сезон музыкального шоу «Точь-в-точь» обязательно подарит зрителям хорошее настроение.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности о съемках популярной передачи, которая возвращается в эфир Первого канала после четырехлетнего перерыва.

— Итак, Александр, с 14 февраля шоу «Точь-в-точь» снова на наших телеэкранах. Будет что-то новое по сравнению с прошлыми четырьмя сезонами?

— Конечно! Это — новые артисты, новая энергия, новые образы, новые члены жюри и новые сюрпризы!

— Правила те же?

— Вот тут все абсолютно осталось прежним. Членам жюри необходимо угадать участника и оценить его выступление по пятибалльной системе. Кто больше всего очков в итоге наберет, то и выиграл.

— Что скажете о нынешнем составе конкурсантов? Как они выступят, как будут входить в образы?

— Знаете, мне кажется, что для артистов любого жанра этот проект — как возвращение в прекрасные студенческие годы, когда делались актерские капустники, некие пробы пера. И была возможность примерять на себя чужой образ, чужую биографию, подсмотреть, кто какими, скажем так, отмычками пользуется для того, чтобы создать что-то интересное в песенном жанре.

Поэтому для артистов такой проект — это еще и лаборатория, это очень любопытная история, которая помогает человеку укрепиться в своем собственном «я» путем примерки другой творческой судьбы и другого образа. Если человек по-настоящему живет творчеством, для него это шоу — крайне интересный путь, где он может и в себе открыть что-то совершенно неожиданное.

— Как лично вам работается с членами жюри и с участниками, всегда ли находите общий язык?

— Я очень люблю это шоу, очень люблю в нем энергию радости. Поэтому с членами жюри несмотря на то, что они ставят свои оценки по-настоящему, обсуждая тот или иной номер, мы стараемся, прежде всего, создать хорошее настроение и для телезрителей, и для тех, кто находится в этой студии.

Так что это проект настроения, он добрый, в нем никто никогда никого не собирается унижать. Члены жюри, мне кажется, с этим прекрасно справляются. Это проект каких-то добрых воспоминаний, каких-то удивительных импровизаций, шуток, даже, может, какого-то хулиганства. Все это в полной мере относится и к участникам, и к членам жюри.

— Зрители каких возрастов могут смотреть это шоу?

— Любого возраста! Если мы говорим о настроении, то вечером у зрителя есть возможность увидеть лучших артистов в образах и отечественных звезд, и иностранных — известных всему миру. Есть такой немного забытый сейчас жанр — сборный концерт. Вот у нас как раз сборный международный концерт.

Я думаю, что человеку в конце рабочей недели такой проект ярких красок, добрых эмоций и калейдоскопа музыки точно придется по душе. Он создан для отдыха, и, мне кажется, мы с этой задачей справляемся.

— Каким, вообще, в целом ожидаете новый сезон?

— Я думаю, что он придется по душе зрителю. Очень важно, когда то, что ты делаешь, откликается у него в душе. Это как пересматривать любимый фильм, или снова и снова слушать любимую песню, любимую пластинку. Вот и этот проект уже столько лет дарит зрителям какие-то радостные, удивительные мгновения. Поэтому новый сезон, просто-напросто, даст нам всем возможность снова удивляться.

— Вам бы не хотелось самому выступить в этом шоу— быть не ведущим, а участником?

— Вы знаете, да я практически в каждом сезоне делаю какие-то свои номера. И в этом сезоне тоже обязательно появлюсь в самых разных образах — не только как ведущий. Это та самая площадка, которая позволяет мне быть еще и актером.

Шоу «Точь-в-точь» вернется в эфир Первого канала после четырехлетнего перерыва. В пятом сезоне выступят: Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин и Александр Шоуа.

В премьерном выпуске участники «выступят за» Билли Айлиш, Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву, Элвиса Пресли, Робби Уильямса, Любовь Успенскую, Шер и других известных исполнителей.

Их задача — максимально приблизиться к «оригиналу», причем не только внешне, но и в вокальном плане. Особенно интересен тот факт, что участникам может «достаться» артист противоположного пола.

Постоянные члены жюри — Максим Аверин, Максим Галкин и Леонид Ярмольник. А вот четвертый их коллега будет все время меняться.

При этом в тайной комнате окажется еще и третейский судья, который тоже выставит свои оценки после каждого выступления конкурсантов. Все они оценят пластику, вокал, но главное — чтобы все было «точь-в-точь».

Ранее Александр Олешко также рассказал о том, над чем он, не считая телевидения, в данный момент работает, и чем очень гордится.