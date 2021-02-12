Экономист назвала главные риски для «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» стал универсальным политическим инструментом манипуляций, «Газпром» достраивает его, по сути, только в моменты политического затишья. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В «Газпроме» хотят ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» уже в текущем году. Об этом говорится в презентации заместителя начальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова. Он представил ее на выездном межотраслевом мероприятии «ОПК — ТЭК 2021».

Риски еще остались

Как отметила Анна Бодрова, планы «Газпрома» по введению в строй «Северного потока — 2» в этом году вполне реалистичны, если учесть, что мощности проекта готовы на 97%. Однако оставшиеся несколько процентов до полной готовности — это и есть весь тот риск, который способен растянуть время ввода проекта в строй до бесконечности.

«Северный поток — 2» стал универсальным политическим инструментом манипуляций, «Газпром» достраивает его, по сути, только в моменты политического затишья. При этом партнеры российской газовой компании внутри проекта действительно рискуют, продолжая здесь работу, поскольку могут в любой момент остаться без европейских или американских заказов», — пояснила Анна Бодрова.

Эксперт напомнила, что даже после полной готовности трубопровода потребуется время для финального согласования документов по проекту — здесь тоже могут быть риски для «Газпрома» и времени планирования. Однако все пойдет быстрее, если крупные европейские потребители будут постоянно говорить о необходимости запуска «Северного потока —2».

«Проект интересный, современный, перспективный и дорогостоящий, но без потребителя никому не нужный. «Северный поток» — это дополнительный драйвер для поступательного развития экономики ЕС. Российский газ дешевле любых других предложений почти на 25%, а трубопроводная доставка является самой надежной. Этот громкий проект будет реализован с очень высокой вероятностью», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».