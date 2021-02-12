Дипведомство США на Украине распродает «ненужные вещи»

Киев, 12 февраля. Посольство США на Украине решило избавиться от «ненужных вещей», выставив их на онлайн-аукцион, сообщила пресс-служба американской дипмиссии.

На продажу выставлено более 60 лотов. Самым дешевым из них оказался матрас, за который просят чуть более семи долларов, или 200 гривен. Наиболее дорогой лот — набор мебели, его оценили в 51,5 тысячи гривен. Уточняется, что аукцион продлится до 14 февраля.

Ранее сообщалось, что на аукционе в США был продан стульчак с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Анонимный покупатель приобрел сиденье, украденное из резиденции Бергхоф в Альпах, за 18 750 долларов.