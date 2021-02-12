Скабеева описала идеального ведущего для Запада

Москва, 12 февраля. Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, каким должен быть идеальный телеведущий на Западе.

По словам ведущей, онлайн-видеосервис Netflix начал подстраиваться под зрителей и выбирать для них рекламу с актерами «нужного» цвета кожи. Это необходимо для того, чтобы зрители выбирали подходящие им сериалы и фильмы. Скабеева процитировала «манифест» режиссера Константина Богомолова, который назвал все происходящее на Западе «новым этическим рейхом».

«На радио нужно быть толстым, черным людям с ограниченными возможностями. И на женщин и мужчин людей лучше вообще не делить. Худым быть неприлично, потому что толстые и так несчастные», — резюмировала ведущая программы «60 минут».

С «манифестом» Богомолова согласился писатель Николай Стариков. По словам гостя программы, тех, кто на Западе выступает против новых «правил», увольняют.

Накануне Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» указала на лицемерие украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса, но не от газа.