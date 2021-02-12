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Скабеева описала идеального ведущего для Запада

Скабеева описала идеального ведущего для Запада

Москва, 12 февраля. Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, каким должен быть идеальный телеведущий на Западе.

По словам ведущей, онлайн-видеосервис Netflix начал подстраиваться под зрителей и выбирать для них рекламу с актерами «нужного» цвета кожи. Это необходимо для того, чтобы зрители выбирали подходящие им сериалы и фильмы. Скабеева процитировала «манифест» режиссера Константина Богомолова, который назвал все происходящее на Западе «новым этическим рейхом».

«На радио нужно быть толстым, черным людям с ограниченными возможностями. И на женщин и мужчин людей лучше вообще не делить. Худым быть неприлично, потому что толстые и так несчастные», — резюмировала ведущая программы «60 минут».

Скабеева описала идеального ведущего для Запада

С «манифестом» Богомолова согласился писатель Николай Стариков. По словам гостя программы, тех, кто на Западе выступает против новых «правил», увольняют.

Накануне Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» указала на лицемерие украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса, но не от газа.

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