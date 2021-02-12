Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят

В центре Одессы на лавочке сидит бывший солдат и умоляет прохожих помочь с работой. Раньше он служил в украинской армии, а теперь остался ни с чем. Побеседовал с мужчиной о его службе в Донбассе корреспондент ФАН.

Бывший солдат не захотел представляться, заявив, что «это не имеет никакого смысла». Мужчина родом из Луганска. После националистического переворота на Украине 2014 года он, в отличие от своих земляков, принял сторону украинских националистов и пошел служить в 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Эта бригада принимала участие в боях у луганского и донецкого аэропортов, а также в городе Счастье. Численность бригады составляла около 1500-2000 человек.

Получив боевое ранение, которое позже повлияло на работу сердца, в 2020 году бывший солдат был комиссован из украинской армии, но не получил ни ожидаемой военной пенсии, ни каких-либо других выплат. Не получил он ни земли, ни квартиры, что в 2014 году обещали всем добровольцам, принявшим участие в карательной операции против жителей Донбасса.

«Я теперь никому не нужен. Власти не нужен, армии не нужен, людям не нужен. Я пошел служить за Украину. Хотел мира, хотел хорошей жизни, но оказался никому не нужен. Я получил ранение, теперь проблемы с сердцем. Казалось бы — что должна сделать власть? Сказать, что, вот, ты молодец — вот тебе комната, вот пособие, вот документы, вот работа или просто льготы какие-то. Но нет — они меня послали. В Одессе я подал документы, за почти что неделю никто со мной не связался. Не звонят, не пишут — ничего», — рассказал солдат корреспонденту ФАН.

Приводим далее разговор без купюр:

— А почему вы в Киев не поехали?

— Там я тем более никому не нужен. Ну а кому?

— Киев — большой город, больше возможностей. Разве нет? Расскажите, как вас зовут? Где сейчас проживаете?

— Я не хочу об этом говорить. Вы хотите сделать еще больнее, ударив по моему достоинству?

— Нет, конечно, что вы. Просто хотела узнать о вас.

— Это абсолютно неважно. Я, пока воевал, думал, что буду героем, а оказался никому не нужен. Шесть лет моей жизни прошли даром. За шесть лет я остался один, без ничего. Я не могу даже уехать к матери в Луганск, потому что там меня все ненавидят. От меня отвернулись все луганские друзья. И даже здесь, в Одессе, проходящие мимо люди издеваются и посылают меня. Вот так я теперь живу. А у меня боевое ранение. Проблемы с сердцем. Списание. Все на этом.

Стоит отметить, что репутация у украинской армии неважная — она считается самой коррумпированной в Европе. Военные на Украине жалуются на низкие зарплаты и устаревшее оснащение. Небоевые потери (суицид, алкогольная интоксикация, инфекции) в 2020 году превысили боевые потери.

Гражданская война в Донбассе длится более шести лет. За это время там погибло более 13 тысяч мирных жителей и свыше пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а также добровольцев националистических батальонов. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обещал льготы и финансовые выплаты военнослужащим, воевавшим на восточном фронте, однако по факту финансовая помощь оказана не была.