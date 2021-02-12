На Дзюбу в дубайском зоопарке напала обезьяна

Дубай, 12 февраля. Нападающий сборной России Артем Дзюба выложил в соцсеть видеоролик из зоопарка. На нем обезьяна набросилась на футболиста с песком.

Необычный случай произошел с футболистом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой на сборах в Дубае. Футболист приехал в зоопарк и подошел к вольеру с обезьянами. Там он начал дразнить животное и снимать все на камеру.

Дзюба своим поведением не понравился обезьяне, и та закидала «оппонента» песком. В ответ футболист рассмеялся и стряхнул его с себя.

В январе Артем Дзюба получил положительный результат теста на коронавирус нового типа. Информацию официально подтвердили в ФК «Зенит».