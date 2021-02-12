Лавров: «Хочешь мира — готовься к войне»

Москва, 12 февраля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношения РФ и Евросоюза в интервью для YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Дипломат отметил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву отношений с европейскими странами.

«Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул Лавров.

В своем интервью Соловьеву Лавров подчеркнул, что Москва не исключает возможности разрыва отношений с Евросоюзом, в случае, Брюссель будет продолжать вводить ограничения.