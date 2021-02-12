Польская дипломат, участвовавшая в несанкционированном митинге, покинула Россию

Москва, 12 февраля. Накануне польский дипломат Агнешка Гуральска, участвующая в несанкционированном митинге, покинула Россию на затонированной машине с дипломатическими номерами. Об этом корреспонденту ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Агнешка Гуральска пересекла границу с Эстонией в Ивангороде около полудня. Оттуда она направилась в Польшу.



Ранее дипломат была объявлена персоной нон грата из-за участия в несогласованных акциях протеста в России. Это и послужило причиной ее выезда из России.