Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Польская дипломат, участвовавшая в несанкционированном митинге, покинула Россию

Высланная из России за незаконный митинг польская дипломат покинула страну

Москва, 12 февраля. Накануне польский дипломат Агнешка Гуральска, участвующая в несанкционированном митинге, покинула Россию на затонированной машине с дипломатическими номерами. Об этом корреспонденту ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Агнешка Гуральска пересекла границу с Эстонией в Ивангороде около полудня. Оттуда она направилась в Польшу.

Ранее дипломат была объявлена персоной нон грата из-за участия в несогласованных акциях протеста в России. Это и послужило причиной ее выезда из России.

Новости партнеров