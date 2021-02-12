Киев играет с огнем, отправляя на Донбасс группу снайперов и диверсантов

Киев, 12 февраля. Украинский политолог Руслан Бортник указал на признаки грядущей эскалации в Донбассе.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напомнил об одном из обязательных условий перемирия, установленного в регионе, согласно которому войска противоборствующих сторон должны были отвести от лини соприкосновения ДРГ и снайперов. Однако сейчас и те, и другие возвращаются к своей «работе» на прежние места. По мнению аналитика, это говорит об очередной эскалации действующего конфликта и является сигналом как минимум к возобновлению боевых действий в ближайшее время.

«То, что происходит на фронте в последнюю неделю — это фактически отказ от одной из форм перемирия. Ключевая форма перемирия предусматривала отсутствие работы снайперов и разведок. Сейчас стороны возвращаются к этому, и с этим связаны новые жертвы. Перемирие рассыпается. Если стороны срочно не займутся ситуацией, не проведут переговоры, через несколько дней перемирия не будет», — подчеркнул эксперт.

Бортник отметил причастность Запада к обострению на юго-востоке Украины, обратив внимание на предпосылки к этому координированной атаки на российские медиа, вещающие в Восточной Европе. По мнению украинского политолога, новая эскалация в Донбассе может закончиться либо полным срывом и без того хлипкого перемирия, либо очередными переговорами, в которых Запад предложит Москве безальтернативные требования.

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе зашло в тупик, сообщает Федеральное агентство новостей.