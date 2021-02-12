Матвиенко поздравила парламентариев с Новым годом по лунному календарю

Москва, 12 февраля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила председателям парламентов Вьетнама, Китая, Северной и Южной Кореи поздравления с Новым годом по лунному календарю. Документы есть в распоряжении ФАН.

В письме к председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу российский политик отметила, что в сложный период пандемии обеим странам удалось убедиться в прочности российско-китайского парламентского сотрудничества.

«Нам удалось отработать новый формат общения, который стал хорошим подспорьем для укрепления парламентского диалога, — отметила Валентина Матвиенко. — Уверена, что мы будем также плодотворно работать, настойчиво наполнять двухстороннее взаимодействие новым содержанием, формировать многоуровневую архитектуру сотрудничества России и Китая».

Она выразила надежду, что все трудности и тяготы останутся в прошлом, а наступающий год «пройдет под знаком Металлического Быка, который символизирует силу, трудолюбие, надежность и стабильность».

Коллегу из вьетнамского парламента Нгуен Тхи Ким Нган глава палаты регионов поздравила с традиционным праздником Тэт Нгуен Дан.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, России и Вьетнаму удалось сохранить позитивную динамику отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на многих направлениях», — подчеркнула сенатор.

В письме к главе северокорейского парламента Пак Тхэ Сону Валентина Матвиенко рассказала о том, как в России ценят дружественный характер отношений с КНДР. Она отметила важность прямого и откровенного диалога законодателей по многим важным вопросам.

Председателю парламента Национального собрания Республики Корея Пак Пен Соку и его коллегам Валентина Матвиенко пожелала дальнейших успехов в законотворческой деятельности.

«Важно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами мы в полной мере убедились в значимости дружественных связей», — добавила политик.

Отметим, что Новый год по лунному календарю, который пройдет под покровительством Белого Металлического Быка, является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Празднуют его по традиции на протяжении месяца, и считается, что именно это время самое благоприятное для обрядов.