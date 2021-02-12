Мишустин назначил Кигима на должность главы ПФР

Москва, 12 февраля. Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) назначен Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).

Пост главы ПФР покинул Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобожден от этой должности», — сообщается в пресс-службе правительства.

До нового назначения Кигим почти восемь лет возглавлял ФСС, до этого дважды избирался на пост главы Всероссийского союза страховщиков, возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности и Российский союз автостраховщиков.

О смене руководства в ПФР было известно еще за сутки до официального объявления. Источники в федеральном правительстве сообщили о смене Топилина.