В ОБСЕ назвали количество жертв в Донбассе за 2020 год

Москва, 12 февраля. В 2020 году в ходе конфликта в Донбассе погибло 24 мирных жителя, более 100 получили ранения.

Такой информацией во время заседания Совбеза ООН поделился председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

«Согласно информации, подтвержденной СММ ОБСЕ, 24 гражданских лица погибли и 107 получили ранения в результате действий, связанных с продолжением конфликта, в 2020. Из них восемь погибли и 32 были ранены после дополнительных мер по поддержанию перемирия в конце июля», — резюмировал он.

Представитель мониторинговой миссии отметил, что несмотря на нарушения, комплекс дополнительных мер все же оказал значительный эффект на ситуацию на передовой. Чевик добавил, что 64 случая ранений смертей гражданских лиц в районе линии соприкосновения были связаны с обстрелами с применением легкого стрелкового или артиллерийского вооружения.

«Только три из них имели место после дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня», — утверждает председатель СММ ОБСЕ.

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик, сообщает Федеральное агентство новостей.