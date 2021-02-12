На Украине разгорелся новый скандал из-за русской Одессы и Днепропетровска

Киев, 12 февраля. Новый скандал из-за учебников по истории Украины для 8 класса разгорелся в стране.

Депутат Наталья Пипа из Львова возмутилась учебникам, в которых рассказывается, что города Одесса, Днепр (бывший Днепропетровск), Симферополь и Севастополь основала Россия.

«А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы украинское государство!» — возмутилась Пипа в соцсетях.

Нардеп призвала министерство образования страны не согласовывать эти учебники в качестве рекомендованных к занятиям. По словам депутата, учебники проанализировал профессор Виктор Брехуненко. Его также возмутил основной посыл, где говорится, что если бы Украина двигалась к сотрудничеству с Россией, не было бы войны в Донбассе.

Наталья Пипа посоветовала провести проверку уже существующих учебников для восьмиклассников, по которым занимаются дети, а также привлечь независимых специалистов, которые примут решение о новых пособиях.

Ранее лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель Юрий Кот заявил, что все украинцы рано или поздно должны осознать, что страна не сможет существовать без русского языка и русской культуры, которые являются государствообразующими.