Писатель Стариков заявил, что внутренняя политика Украины определяется в США

Москва, 12 февраля. Украина сама не занимается своей внутренней политикой, так как это делают в Соединенных Штатах, заявил писатель Николай Стариков.

Об этом он рассказал в эфире передачи «60 минут». Таким образом, он прокомментировал шокирующие кадры того, как украинские националисты избивают журналиста телеканала «Наш».

«Нужно понимать. Украина сама не решает свою внутреннюю политику, ее решают в Вашингтоне. И там принято решение о последовательном выдавливании России с постсоветского пространства», — подчеркнул Стариков.

По его словам, на Украине закрываются телеканалы, которые по мнению Вашингтона, могут призывать к хорошему отношению к Российской Федерации.

«Можно ли взять российскую вакцину (от коронавируса — Прим. ред.)? Конечно нельзя. Что можно сделать с оппозиционной платформой (партия ОПЗЖ — Прим. ред.)? Ее нужно всячески зажимать и в перспективе запретить», — добавил он.

Ранее первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин связал запрет на регистрацию на Украине российских вакцин против коронавируса с психологическими проблемами.